Åbolands Fastigheter fyller 30 år

Året var 1995 då Rabbe Holmberg började som fastighetsmäklare vid Åbolands Fastigheter och sedan 1999 äger och driver han företaget som har hela Åboland som sitt arbetsfält. Kontoret finns i centrum på Strandvägen 24 i Konstrahuset, som han köpte ifjol.

– Vi har verkat i huset sedan 2015 och det var med tanke på företagets framtida utveckling och tillväxt som jag valde att köpa hela fastigheten av Tage Eriksson, som då ägde huset.

Företaget har vuxit under årens lopp och idag har man sammanlagt åtta anställda. I år öppnade vi också ett litet sidokontor på Kimitoön i Dalsbruk.

– Man kan säga att hälften av oss jobbar inom fastighetsförmedlingen och den andra hälften med disponentfrågor, säger Holmberg som berömmer sin personal för goda insatser. Tillsammans gör vi ett gott arbete och vi söker ständigt nya lösningar för att klara av framtidens utmaningar.

Utöver förmedlingen sköter företaget disponentskapet för ett 60-tal bostadsbolag i Pargas centrum. I samband med jubileet invigs också ett nyrenoverat mötesrum avsett för bolagsstämmor och andra större sammankomster. För tillfället finns ca 100 m2 lediga kontorsutrymmen i Konstrahusets andra våning, allt annat är uthyrt.

Mycket har förändrats under 30 år och Holmberg säger att han minns då han började vid Åbolands Fastigheter, att de viktigaste arbetsredskapen var skrivmaskinen, telefonen och bilen. År 1998 var Åbolands Fastigheter en föregångare då man skapade egna webbsidor och började sälja fastigheter via nätet. Teknik och marknadsföring är också något som man satsat mycket på inom Åbolands Fastigheter under de senaste åren. Företaget äger även tre båtar, vilka behövs för att nå alla objekt ute i skärgården.

Fredagen 14.10 bjuder man på kaffe och kaka i samband med att man håller Öppet hus i Konstrahuset mellan klockan 11 och 16.

– Varmt välkomna, hälsar Holmberg.

Malin Johansson