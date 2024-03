”Att jobba med händerna är min grej” – Pia Selin firar 20 år som företagare

Sedan år 2004 har Pia Selin varit företagare i Pargas och i april firar både hon själv och skönhetssalongen jämna år.

Att stiga in i Pia Selins skönhetssalong på Köpmansgatan i Pargas är som att stiga in i en skön oas. På butiksdisken står en vas med färska blommor som skvallrar om att våren är på väg, på ett annat bord står levande ljus och på hyllorna samsas kosmetikaflaskorna om utrymmet och sprider en fräsch doft i rummet. Om några veckor, närmare bestämt den 21 april, har Selin varit företagare i 20 år och går fortfarande med glädje till jobbet varje dag.

– Det bästa med mitt jobb är kunderna, de gör att ingen dag är den andra lik och det blir aldrig långtråkigt.

Selin berättar att hon vissa dagar har haft fem kunder i rad som bokat fotvård, men hon har aldrig upplevt sitt jobb som långtråkigt eller ensidigt.

– Att jobba med händerna är min grej, säger hon med eftertryck.

Färdig kosmetolog år 1996

Selin blev färdig kosmetolog år 1996 från en privat skola i Åbo och fick genast efter det anställning hos en lokal skönhetssalong i Pargas där hon jobbade några år innan hon blev mammaledig. Några år senare var hon en av fyra kosmetologer som fick anställning på ett nyöppnat spa-hotell i Åbo. Selin trivdes med den lyxiga atmosfären på spa-hotellet, men det blev också många kvällsskift och veckoslut som gick i jobbets tecken. Småningom mognade beslutet fram att starta eget och år 2004 öppnade hon första gången dörrarna till sin alldeles egna skönhetssalong.

– Jag bildade genast ett aktiebolag, vilket inte är så vanligt inom den här branschen.

Företagandet var givetvis nytt för då 30-åriga Selin, men hon fick mycket stöd och hjälp av sin man som också hade varit företagare. Dessutom hade hon redan ett stort kontaktnät till olika leverantörer inom branschen och många trogna kunder. I den fastighet på Köpmansgatan där Selin nu har sin verksamhet, och själv äger, har hon verkat i drygt fem år. Lokalen är 46 kvadratmeter stor och nyrenoverad med ljusa ytor och öppen planlösning som passar utmärkt för ändamålet. Varje kvadratmeter är utnyttjad till hundra procent och det finns skilda rum för ansikts- och fotvård samt ett rum där Selin betjänar sina kunder över disk och säljer hudvårdsprodukter och smink. Med sin långa erfarenhet inom branschen vet hon vad hon vill ha och vad hon vill erbjuda sina kunder.

– Det är viktigt att man har kunskap om sina produkter och kan argumentera för dem, säger Selin.

Selin föredrar naturkosmetik

Hon föredrar naturkosmetik och lyfter fram ett koreanskt kosmetikmärke som just nu är pop och som många kunder frågar efter. Selin lever också som hon lär och innan hon köper in en ny produkt eller ett nytt märke prövar hon det alltid själv först och poängsätter till exempel konsistens, färg och så vidare. Just nu har hon i planerna att börja sälja en helt ny sminkserie. Men hemma i badrumsskåpet finns det inte plats för så många fler burkar och krämer av olika slag.

– Jag bara väntar på kvällen att få gå i duschen och sedan börja med mina hudvårdsrutiner, säger Selin, som inte slarvar med sina rutiner utan använder allt från serum till ögonkrämer varenda kväll.

Hon ger också gärna sina kunder en extra guldkant på tillvaron i samband med besök i skönhetssalongen och säger att man kan göra så mycket för välbefinnandet med små medel. De flesta av Selins kunder är medelålders kvinnor och män och oftast vill kunderna ha fotvård och olika slags ansiktsbehandlingar. Selin ger också rådgivning och säger att hon är mån om att kunderna ska känna sig som hemma och vill alltid göra sitt bästa då de kommer till hennes skönhetssalong.

– Syrebehandlingar är populära just nu och ikväll ska jag till exempel göra en festsminkning.

Färgning av ögonbryn och ögonfransar är också populärt och en riktig hit har ansiktsbehandlingen Geneo+ blivit som går ut på att man med radiovågor får tillstånd en mekanisk darrning i hyn som i sin tur gör att huden blir varm och börjar bilda kollagen. Rekommendationen är att man gör tre till fyra seriebehandlingar för att uppnå bästa resultat.

– Jag använder effektiva syror som inte ger biverkningar, men som tar bort döda hudceller och fräschar upp huden ger ett glow.

Inte fåfänga att satsa på sitt utseende

Selin lyfter fram att hon ofta i sitt yrke stöter på människor som tycker det är pinsamt att satsa tid och pengar på sitt utseende och man är rädd att bli stämplad som fåfäng. Hon hoppas att folk skulle bry sig mer om sig själva och ta hand om sitt välmående och därmed också sitt utseende.

– Många sätter sin tid på barnen och barnbarnen, vilket är bra, men glömmer lätt sig själva.

Själv fyller Selin 50 år den första april, men tänker inte ställa till med något stort kalas. Däremot kommer hon att fira skönhetssalongens 20-årsjubileum under vecka 17 med både specialerbjudanden och olika försäljningsrepresentanter på plats.

Pia Selin

Ålder: 49, fyller 50 den första april

Familj: sambo, en utflugen son, två hundar av rasen vit herdehund, en katt

Bor: i Bodnäs i Pargas

Utbildning: Cidesco-kosmetolog

Intressen: hundar, naturen, gillar att gå på gym, möbelrestaurering

Aktuell som: driver skönhetssalong Pia Selin i Pargas. Företaget firar 20-årsjubileum den 21 april.

Bästa skönhetstips: Ta hand om dig själv. Det är inte fåfänga att satsa på sig själv.

Malin Johansson