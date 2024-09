Brava lärcenter får tummen upp av många studerande: “De nya utrymmena ger ny positiv energi”

Tredje årets studerande vid Axxell har inom ramarna för kursen “Att verka i samhället och som medborgare” intervjuat lärare och studerande i Brava lärcenter för att ta reda på vad för verksamhet som finns i huset och vad man tycker om den nya skolan.

I och med flytten till Brava lärcenter ändrades en hel del. Vi fick ny platschef och ett eget kafé. Hur det gick för kosmetologsalongen och övningsrestaurangen har många undrat, därför tog vi reda på detta och intervjuade de som har koll. Först frågade vi vår platschef Linda Glasberg-Lindholm vad exakt hennes roll är och vad hon gör:

– Jag är platschef för Axxell Pargas samt fungerar som enhetschef för handel, sjöfart och turism som har verksamhet i Pargas, Åbo och Karis. Att vara platschef innebär att jag är ansvarig för den dagliga verksamheten och säkerheten här i Axxells nya skolhus, samt även internatet på Vapparvägen.

Vid Axxell Pargas utbildar man husbyggare, el- och automationsmontörer, kockar, kosmetologer och närvårdare. Vissa utbildningar riktar sig till ungdomar och andra till vuxna. Man har också en HUX-utbildning. HUX kan vara ett alternativ för den som vill testa på olika branscher och ännu funderar på vad man vill börja studera. Utöver detta erbjuds olika kortkurser, så som till exempel hygien- och serveringspass. Här finns också maskinlabbet för dem som studerar sjöfart vid Axxell i Åbo.

På Axxell finns också alternativet att studera på läroavtal. Detta innebär att man har en arbetsplats och emellanåt är i skolan för att ha till exempel teoriundervisning. Man kan även kombinera sina yrkesstudier i skolan med läroavtal. Denna utbildningsform finns tillgänglig både för ungdomar och vuxna.

Vad tycker du om flytten till nya skolan?

– Jag tycker att det är roligt med en ny, fräsch och modern skolbyggnad. Det är också trevligt att alla skolor finns i anslutning till varandra, vi ser fram emot samarbete. säger Glasberg-Lindholm.

Sedan intervjuade vi Linnéa Nyström-Salonen som har hand om vårt nya kafé.

Berätta om kaféverksamheten!

– Vårt kafé, som för tillfället finns till för studerande och personal i Axxell, hittar man i aulan. Här säljer jag både salt och sött som smörgåsar, bakverk, godis och dricka. Man kan även lämna önskemål om vad man skulle vilja att det fanns till salu och man får gärna komma med förslag på hur vi skulle kunna utveckla verksamheten.

Kommer det att vara öppet för andra än Axxells studerande i framtiden?

– Kaféet är, åtminstone fram till höstlovet, öppet endast för dem som går i skola eller jobbar i Axell. Efter det finns det planer på att försäljningen möjligen också skall finnas till för andra, till exempel studeranden i gymnasierna. De slutgiltiga planerna är fortfarande oklara och mera information kommer att komma i ett senare skede.

Till Nyström-Salonens arbetsuppgifter hör skötsel och upprätthållning av kaféet samt att hjälpa till i köket. Hon bakar också de bakverk som finns att köpa i kaféets vitrin.

Både studerande och personal är välkomna att ge förslag om vad man skulle kunna göra med kaféet, exempelvis olika teman inför högtider och liknande. Hon tycker också det skulle vara trevligt med ett namn på kaféet.

Vad tycker du om den nya skolan?

– Den är fräsch och trevlig att jobba i. I och med att allting är nytt finns det vissa utmaningar, men inget som vi inte tillsammans kan lösa.

Sedan frågade vi kosmetologläraren Nina Ahlfors om salongen. Kosmetologstuderandes skönhetssalong Esthetica har också öppnat i skolhuset. Kundbasen består av både nya kunder och stamkunder. För att boka en tid kan man ringa till salongen eller skriva ett meddelande via Facebook-sidan. Via Facebook kan man också följa med vilka tjänster som erbjuds och hurdana öppettider man har, dessa beror på hurdana behandlingar de studerande just då håller på att öva på. I det nya skolhuset har salongen ingång från Skolgatan. Tejpningarna i fönstren har ännu inte kommit upp, men sedan då dessa finns syns salongen bättre även utifrån.

Vad tycker du om den nya skolan?

– Jag tycker att det känns bra att vara i nya skolan. Allt här är nytt och här finns bra utrymmen. Utrymmena har även fin design och här finns bra med förvaring. De nya utrymmena ger ny positiv energi till både studerande och personal.

Till sist frågade vi kockläraren Cecilia Skaag-Karlsson om övningsrestaurangen ”Kök & sal” som öppnar småskaligt så småningom och söker sin form under hösten. Restaurangen har några reserverade bord i skolans matsal.

Hur har ni tänkt med bokning och marknadsföring?

– Vi har tänkt ha samma system som tidigare med telefonbokning. Man kan hålla koll på restaurangens Facebooksida (Övningsrestaurang Kök & Sal) och Axxells Instagram-konto under hösten för information om restaurangen.

Vilken mat erbjuds och hur är det med priser?

– Maten som lagas är skandinavisk och serveras som a lá carte. Det betyder då en trerätters lunch som troligen kommer att kosta mellan 12-14 euro.

Restaurangverksamheten är riktad till alla intresserade, utomstående gäster samt studerande och personal.

Vad tycker du om flytten till nya skolan?

– I den nya byggnaden är ännu mycket ovant och det kommer att ta lite tid innan vi har koll på allting, men så småningom klarnar även de saker som är osäkra och nya.

Vi intervjuade också några andra av de cirka 30 personer som jobbar vid Axxell Pargas. Maria Lindell-Luukkonen är egentligen modersmålslärare, men är för tillfället vikarie för examenshandledaren vid Axxell. Som examenshandledare handleder hon studerande. Hon har jobbat 14 år på Axxell och tycker att det bästa med jobbet är att umgås med studerande.

Jonas Gestranius jobbar sedan fem år tillbaka som bygglärare. Han tycker också att skolan är fin, men konstaterar att det ännu finns utmaningar.

Berätta någon rolig historia som har hänt dig i Axxell!

– Vi var på studiebesök med andra årets byggstuderande till Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs. Besöket var lyckat och resulterade i att en stor del av våra studerande sedan sökte och kom in på deras byggmästare- och ingenjörslinjer för vidarestudier inom branschen. Jag har också själv studerat där och trivdes bra!

Joel Mattsson jobbar som el- och automationslärare och tycker att det bästa med jobbet är att följa med studerandes framsteg. Den nya skolan anser han är bättre än förväntat.

Berätta någon rolig historia som har hänt dig i Axxell!

– Roliga historier kommer varje dag när man jobbar med unga! En rolig grej som jag kommer ihåg från förra året var när en studerande hade kopplat fel i övningsbåset och jag bad honom att koppla om det, samtidigt som han gjorde om kopplingen blev det strömavbrott i skolan och personen trodde att det var hans fel och fick en mild panikattack.

Camilla Karlsson har jobbat tre år som kökschef, men totalt fem år på Axxell. Hon gillar kundservice och kontakten med de studerande och säger att både matsal och kök är riktigt bra.

Hanna Anttila jobbar som skolcoach och hennes uppgift är att finnas till som en extra vuxen i skolan, en vuxen som är lättillgänglig och som man kan prata med med låg tröskel. Hon gillar att jobba med ungdomar.

Vad tycker du om vår nya skola?

– Jag är positivt överraskad, jag trodde det skulle vara trängre än vad det är.

En del av oss intervjuade våra grannar som erbjuder utbildning på andra stadiet i Brava. Vi talade med studerande från Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio samt med en lärare från specialyrkesläroanstalten Optima.

Erin Bäckman, studerar vid PSG

Vad har du för förväntningar på Axxell som ny granne?

– Att vi skulle ha samarbete med Axxell.

Vad har du för planer efter att du har gått ut andra stadiet?

– Funderar på ett mellanår eller att direkt studera vidare till psykolog.

Lina Nygrén, studerar vid PSG

Vad har du för förväntningar på Axxell som ny granne?

– Att olika evenemang skulle ordnas mellan skolorna.

Vad har du för planer efter att du har gått ut andra stadiet?

– Fortsätta till universitet och studera juridik.

Xolani Bahne, studerar vid PSG

Vad har du för förväntningar på Axxell som ny granne?

– Jag förväntar mig ett bra samarbete mellan skolorna och nya kamrater.

Vad har du för planer efter att du har gått ut andra stadiet?

– Jag vill studera politik och ekonomi på Hanken i Åbo.

Lina Röntynen, studerar vid Paraisten lukio

Vad har du för förväntningar på Axxell som ny granne?

– Att få träffa nya människor.

Vad har du för planer efter att du har gått ut andra stadiet?

– Polisskolan

Jasmin Silvola, studerar vid Paraisten lukio

Vad har du för förväntningar på Axxell som ny granne?

– Köpa snacks från Axxells kafé.

Vad har du för planer efter att du har gått ut andra stadiet?

– Jag vill studera på Handelshögskolan.

Eva Menon, lärare på Optima

Vad är din arbetsuppgift?– Jag jobbar som lärare på vår Hux sp-linje (sp står för specialundervisning). Hux sp är en utbildning som handleder för vidarestudier för ungdomar som behöver mycket extra stöd och hjälp.Vad har du för förväntningar på Axxell som ny granne?

– Det är en jättefin möjlighet för oss då vi nu är grannar och vi har stora förväntningar på ett gott samarbete.

Vad är Optima?

– Yrkesskolan Optima är den enda svenskspråkiga skolan i Finland som har rätt att ordna specialundervisning, krävande särskilt stöd (KSS), på andra stadiet.

Optimas huvudort är Jakobstad, men specialundervisning finns på många orter runt om i Finland, bland annat i Vasa, Jakobstad, Helsingfors och här i Pargas.

Vilka linjer har ni här i Brava?

– Det finns två linjer hos oss, dessa är Telma och Hux sp.

Vad studerar man på linjerna?

– På Telma tränar man på att bli självständig, så att man i framtiden kan bo ensam eller tillsammans med andra på till exempel ett boende. Telma förbereder också de studerande för arbetslivet, med eller utan stöd. Utbildningslängden varierar efter den studerandes behov.

Hur fungerar det på Hux sp?

– Hux sp är en ettårig utbildning, efter den är det meningen att de studerande skall fortsätta på till exempel en yrkesutbildning. Under året besöker vi olika skolor och arbetsplatser där man kanske i framtiden skulle vilja arbeta eller studera. Alla våra studerande har en individuell plan för just deras utbildning.

Oliver Holmström, elstuderande, Axxell

Hur är det att studera i Axxell Pargas?

– Roligt, inte något dåligt hittills.

Hur är gemenskapen i Axxell Pargas?

– Mycket bra, jag har fått vänner och trivs bra.

Vad tycker du om nya skolbyggnaden?

– Jag tycker att nya skolbyggnaden är väldigt fräsch och trevlig.

Vad tycker du om skolmaten?

– Skolmaten är mycket bra och god.

Aron Lindblom, elstuderande, Axxell

Hur är det att studera i Axxell Pargas?

– Mycket trevligt, det känns som att jag studerar till rätt yrke!

Hur är gemenskapen i Axxell Pargas?

– Gemenskapen fungerar väldigt bra och jag har bra med vänner.

Vad tycker du om nya skolbyggnaden?

– Nya byggnaden är bra, men kunde vara bättre planerad.

Vad tycker du om internatet ifall du bor där?

– Internatet är bra och bekvämt att bo i men ganska lite platser, alla som vill får inte plats.

– Jag tycker att den är jättebra och smaken på maten ger mig gott humör!

Julia Willstedt och Jasmine Sundberg, kockstuderande, Axxell

Hur är det att studera i Axxell Pargas?

– Bra och roligt, det har varit speciellt trevligt att träffa nya vänner.

Hur är gemenskapen i Axxell Pargas?

– Gemenskapen fungerar väldigt bra i skolan.

Vad tycker ni om nya skolbyggnaden?

– Skolhuset är fint och lagom stort. Det är fint, det är inte alls trångt, så alla får verkligen plats.

Vad tycker ni om skolmaten?

– Skolmaten är bra och mycket bättre än i högstadiet!

Leo Engström, elstuderande, Axxell

Hur är det att studera i Axxell Pargas?

– Det är lugnt och skönt.

Hur är gemenskapen?

– Gemenskapen är bättre än i högstadiet.

Vad tycker du om nya skolbyggnaden?

– Förra byggnaden var bättre.

Vad tycker du om skolmaten?

– Maten är faktiskt bra, mycket bättre än i högstadiet.

Felix Ölander, byggstuderande, Axxell

Hur är det att studera i Axxell Pargas?

– Roligt, en klassiker att gå i Axxell.

Hur är gemenskapen?

– Gemenskapen är nog unik.

Vad tycker du om nya skolbyggnaden?

– Nya byggnaden har många saker som skulle kunna ändras på, det ekar till exempel mycket. Jag är inte nöjd.

Vad tycker du om skolmaten?

– Skolmaten är god, min favoritmat är nachotallrik.

Linus Abrahamsson, Nosipho Bahne, Linus Blomander, Benjamin Henriksson, Joel Hermansson, Lee Illman, Klara Järvinen, Tobias Karlsson, Kristian Korpi, Aron Lindblom, Lucas Lindholm, Max Lindholm, Artur Reima, Cassandra Ridberg, Hugo Rosing, Julia Strand, Oskar Söderblom, Wilma Wide och Edwin Wikstedt

Mariella Kronström

lärare