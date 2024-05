Byn med både pub och brandstation – ”Vi drar alla i samma snöre här”

I byn Lielax i Pargas har företagsamheten alltid sprudlat och sannolikheten är stor att den man möter på vägen heter Eriksson.

PK besökte byn Lielax som ligger på den nordöstra sidan av Kirjalaön. Då man kört en kvart från Pargas centrum dyker det upp en stor, röd skylt på högra sidan av vägen där det står ”Välkommen till Lielax”. Lite längre fram på vägen uppenbarar sig en skylt med namnet Rövarnäs och PK svänger in på den slingrande Rövarnäsvägen för att slutligen stanna vid ett vackert egnahemshus med en stor, röd maskinverkstad på gården. Här bor Lielaxborna Magnus Eriksson (55) och Helena Holländer-Eriksson (50) tillsammans med hunden Ruffe och sina två katter. Barnen Dennis (24) och Sofia (23) är redan utflugna och bor på annat håll.

– Välkommen till Lielax! I år har jag bott exakt 30 år här i byn, säger Helena.

Erikssons gatan

Hon är gift med Magnus som har bott hela sitt liv i Lielax. År 1996 köpte han och Helena fastigheten i Rövarnäs som tillhörde ett stärbhus. Byggnaden hade då stått obebodd i 22 år och var så fallfärdig att de beslöt att riva huset och bygga upp ett nytt på exakt samma plats. Det gamla huset ägdes ursprungligen av Erik och Zaida Eriksson som hade nio barn. Magnus och Helenas granne, Risto Eriksson (78), berättar att han föddes i en byggnad på gården där Magnus och Helena nu bor, då det inte fanns plats på BB. Risto bor numera tillsammans med frun Gretel på Malmen i Pargas centrum, men har många fina minnen från byn.

– Vägen här kallades i tiderna för Erikssons gatan, berättar Risto och plockar fram gamla fotoalbum och tidningsurklipp.

Då man bläddrar i de gamla fotoalbumen ser man ganska snabbt att många av bilderna förställer olika fordon och framförallt traktorer.

– Min farfar var maskinist och hade en smedja här i byn, berättar Risto.

Fem företagarbröder

Han visar ett tidningsurklipp som föreställer en Ideal-traktor tillverkad i Erik Erikssons maskinverkstad under 1930- och 40-talet. Den gamla maskinverkstaden står fortfarande kvar på Magnus och Helenas gård. Företagsamheten har varit stor i byn och Ristos pappa Gösta och hans fyra bröder var alla uppfinningsrika företagare. Bland annat var Nils Eriksson känd för sina hydrokoptrar som tillverkades under ungefär 20 års tid i byn, Lauri Eriksson hade butik och post i byn och Erik ”Erkki” Eriksson var taxiföretagare. Magnus farfar Esko Eriksson hade ett företag vid namnet Transportfirma E.Eriksson.

I byn fanns två butiker fram till mitten av 1990-talet, den ena av dem, Pargas Andelhandel, drevs av Ristos farbror. En gammal ”Sparbanks skylt” finns fortfarande kvar på det så kallade bankhuset i byn, där det idag finns fem hyreslägenheter.

– Sparbanken i Lielax blev färdig år 1958, minns Risto.

Lielaxavdelningen är aktiv

Fram till år 1995 betjänade banken i Lielax. Ett mejeri har också funnits i byn och i Lielax folkskola har många bybor gått i, bland annat Magnus. Skolan stängdes år 1998.

Strax innan man kommer till Magnus och Helena kör man förbi en byggnad som det står ”Lielax FBK” på. Sedan 1934 har man i Lielax haft en egen brandkår som ursprungligen grundades på Karl-Gustav ”Gösta” Svanströms initiativ. Lielaxavdelningen har idag en aktiv och effektiv verksamhet som fyller dagens krav på utrusning och man ordnar regelbundet övningar och utbildningar för såväl manskap och befäl. Ett annat landmärke i byn och en viktig samlingsplats är byns egen pub och butik eller ”Lielax kauppa ja kapakka”.

– Förr deltog vi alltid i ”pubivisa”, men vi blev alltid sist, så vi slutade, säger Magnus och skrattar.

Svängutrymme och bra gemenskap

Han berättar att många av byns sommargäster stannar vid butiken på väg ut till sina stugor och invånarantalet ökar märkbart under sommaren. Då är det mera liv och rörelse i byn än under vintermånaderna. Den aktiva byaföreningen ordnar också många evenemang under sommaren, bland annat de så kallade Traditionsdagarna och Ärtsoppsdagarna i föreningshuset Backas.

Både Magnus, Helena och Risto säger att de uppskattar byagemenskapen och att det finns tillräckligt med svängutrymme. En stor del av markerna i Lielax ägs av jordbrukare.

– Vi drar alla i samma snöre här, konstaterar Magnus.

Han avslutar med att berätta att han brukar säga att det finns två slags människor – ”de som bor här och de som vill flytta hit”.

Malin Johansson