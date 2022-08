De handlar inte om galenskap, utan om psykisk ohälsa

Söndagen den 3 juli gick en 22- årig ung man in i Köpenhamns köpcentrum Field’s och avfyrade skott som resulterade i tre människors död. Fyra skadades allvarligt och ett helt köpcentrum blev fyllt med skräck.

Tyvärr händer skjutningar som denna alltför ofta, speciellt i Amerika. Fördomar mot amerikaner bildas lätt och folk tror att människor som begår dessa handlingar är galna och borde sitta bakom galler. Men jag ska säga den obekväma sanningen: det handlar inte om att vara galen, utan om att lida av psykisk ohälsa.

Nu påstår jag inte att alla människor som lider av psykisk ohälsa när som helst skulle kunna ta ett vapen och gå och ta ihjäl människor. Men när psykisk ohälsa går obehandlad under en längre tid kan det slutligen sluta med en hemsk tragedi. Därför är behandlingen av psykisk ohälsa så extremt viktig.

I dagens samhälle tar det länge att få den hjälp man behöver, vilket är ett stort problem. Vi har alltför många som mår dåligt och alltför lite resurser. Resursbristen beror på att det är svårt att komma in på utbildningarna som krävs för att man skall kunna behandla människor som mår dåligt.

Detta tycker jag är ett stort problem. Varför skall det vara så svårt att komma in? Och varför tar de in så få? Man borde istället ta in fler så att man som en deprimerad tonåring inte skulle behöva vänta i flera månader för att kunna få prata med till exempel en terapeut.

Aaron Stark, en man som i det berömda programmet Ted Talk berättade om sin tid som deprimerad tonåring och om hur han nästan blev en skolskjutare, berättar hur enkla vänliga handlingar från hans bästa vän räddade honom från att nästa dag gå till sin skola och skjuta ihjäl människor.

Hans psykiska ohälsa gick obehandlad och med tiden blev det till hat, hat mot honom själv och hans liv. Oftast har gärningsmannen ett stort hat mot det stället, som hen går och förintar, så som till exempel en skola. Om hen känner att hen blivit dåligt behandlad i skolan så vill hen kanske hämnas.

Det kan lika bra handla om att hen kommer från dåliga hemförhållanden och bara är utled på sitt eget liv, vilket gällde för Stark i detta fall. När hen begår brottet behöver hen inte alls se offret som en människa, utan snarare som en symbol för det lidande hen vill utplåna från sitt eget liv. Stark berättar också om hur viktigt de är att man inte ser en människa som mår dåligt som ett hot, utan som en helt vanlig människa. Att bli sedd som en helt vanlig människa var det som gjorde att Stark inte begick skolskjutningen.

Kunde man ha stoppat de som hände i Köpenhamn den 3 juli? Ingen kan med säkerhet säga. Kanske ingen såg hur den unga mannen mådde eller vad hans planer var.

Eller så såg folk, men ingen tog honom på allvar vilket har hänt alltför ofta. Folk ser, men reagerar inte. Nästa gång kanske det är du som märker något alarmerande och då är de du som måste agera. Du kanske inte bara räddar en eventuell brottslings liv utan även många andras.

Ella Nylund

Abi 2022, Pargas svenska gymnasium

”We have to give love to the people we think deserve it the least ”

Aaron Stark