”Det här är ett suveränt ställe”

Så här års kliar det i de gröna fingrarna på många. Pargas stad hyr årligen ut 56 odlingslotter och fortfarande finns det några kvar för den som är intresserad. I Tennby i Pargas finns en oas för alla trädgårdsvänner. För den som inte känner till området så väl är det lätt hänt att man inte lägger märke till de 56 odlingslotter som Pargas stad årligen hyr ut, eftersom området ligger välskyddat bakom hus, träd och buskar. För 20 euro kan man arrendera en lott av staden som är 25 kvadratmeter stor. Arrendatorn ansvarar själv för att sköta sin lott och bearbeta jorden på sin lott och odlaren måste skörda och städa sin lott senast i slutet av oktober. Pargas stads parkmästare Annette Backholm berättar att lotterna i första hand är avsedda för att odla olika slag av nyttoväxter och att det lönar sig att tänka på bevattningen.

– Man får odla nyttoväxter och då lönar det sig att börja med ”vanliga växter” som till exempel potatis och morot. Det är viktigt att tänka på att det inte finns bevattningsvatten i Tennby, endast en brunn, men den sinar på sommaren, så det kan vara värt att göra växtvalet med tanke på det.

Viktigt att bevara fukten i jorden

Backholm föreslår att man gärna kan använda något täckmaterial för att bevara fukten längre i jorden. Ifall man väljer att odla fleråriga växter som lämnas på lotten måste man separat komma överens med staden. Hon påpekar också att om lotten inte har använts för odling under odlingsperioden, ges arrendatorn inte automatiskt någon ny möjlighet att reservera lotten på förhand. För den som vill använda sig av maskiner på lotten är det tillåtet, men bara under vissa tider på dygnet. Under helgdagar är det däremot förbjudet att använda högljudda maskiner.

En ivrig odlare är Erika Ulfsson som hyr två odlingslotter av staden. På det 50 kvadratmeter stora området finns en odlingsbänk med sparris, majs, ett örtland, ett potatisland och bärbuskar. I några krukor växer ett par tomatplantor som Ulfsson drivit upp från frön. Kållandet väntar ännu på sina frön. Ulfsson bor ett stenkast ifrån odlingslotten och medger med ett leende på läpparna att det är rätt så mycket tid hon sätter ner på sitt trädgårdsprojekt.

– I maj tillbringar jag mest tid här då jag fixar i ordning landen och fyller på med hästgödsel. Det här är ett suveränt ställe, speciellt för mig som bor så nära.

Sandig jordmån där sparrisen trivs

Ulfsson har satt upp ett stängsel runt sin odlingslott, men säger att trädgårdslandet har fått vara i fred från hjortar och rådjur. Längs med stängslet har hon samlat högar med vass som dämpar ogräset och är en utmärkt markförbättrare. Platsen har en sandig jordmån och passar därför perfekt för sparris. Den första sparrisen har hon redan skördat.

Med andra ord – det går att odla mycket på liten yta. Men för att få ett bra slutresultat lönar det sig att göra grundarbetet ordentligt. Ulfsson berättar att hon för hand grävde upp jorden, bit för bit, som var täckt av ogräs, då hon började sitt odlingsprojekt.

– En granne frågade mig om jag inte skulle låna hans jordfräs, men jag tackade vänligt men bestämt nej, skrattar hon.

Malin Johansson