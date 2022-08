En omtyckt instruktör tackar för sig

Efter 27 år som gruppträningsinstruktör tackar Pargasbon Diana Blomster för sig. Det är med blandade känslor hon ser fram emot en ny vardag.

– Det var inget lätt beslut och inget är hugget i sten. Men den två år långa coronapandemin gav en tankeställare, förklarar hon.

Året var 1995 då Diana Blomster som nyutbakad student för första gången skulle leda en gruppträning vid Sports Gym i Pargas. Erbjudandet om ett jobb vid gymmet i Pargas kom lämpligt, eftersom hon var skoltrött och ville ta ett mellanår efter gymnasiet. Inte kunde hon då ana att hon ännu 27 år senare skulle fungera som instruktör vid samma gym.

Den första lektionen var en steplektion

Mycket har förändrats under dessa 27 år – men mycket är sig också likt. Den första lektionen Diana höll var en steplektion och därifrån startade hennes långa karriär som instruktör. Efter att hon hade jobbat ett år på Sports Gym i Pargas flyttade hon till Vasa för at studera till klasslärare. Där extraknäckte hon som instruktör på dåtida Vasa Sports Club och då hon efter studieåren återvände till Åbo var hon redan en erfaren instruktör som lätt fick

många jobberbjudanden. Diana jobbade bland annat på M&M, Muskelimimmit och Elixia och som mest kunde hon leda upp till 15 pass i veckan – utan en enda ledig dag i veckan.

– Den första tiden kunde jag ha 12-15 pass i veckan, jag hade ingen dag ledig, det kunde vara fyra pass per dag. Idag behöver jag mera återhämtning.

Under sina första år som instruktör upplevde Diana en stor stress då hon trodde att kunderna förväntade sig invecklade koreografier och att det skulle hända något nytt vid varje lektion. Men den pressen upplever hon inte längre.

– Om man inte själv är trött på koreografierna så lär ju inte kunderna heller vara det, det är också roligare för kunderna när de kan koreografierna.

Zumban ligger nära hjärtat

Då äldsta dottern Felicia föddes år 2002 flyttade familjen tillbaka till Pargas och Diana pendlade en tid till Åbo, men det blev alltför tungt med tiden. Då fick hon igen anställning på Sports Gym i Pargas. Vid den här tidpunkten kom Zumban med i bilden, som kom att bli en riktig hit i Pargas under många år. Diana satt och läste en tidning i frisörsstolen då hon fick syn på en artikel om Zumba, som är en kombination av dans och fitness. Då hade Zumban inte ännu slagit igenom i Finland på samma sätt som i Sverige och Diana utbildade sig i samma veva till Zumbainstruktör.

– Zumban ligger mitt hjärta väldigt nära. Jag gick en utbildning och på den vägen blev det, Zumban blev en stor hit. Under åren har jag hållit allt från Pilates till Body combat, Spinning, Balletone, Afro och Step.

Fortfarande då Diana hör en bra låt på radion börjar hon automatiskt fundera på en passande koreografi. Hon betonar hur viktigt det har varit för henne att kunna bjuda på en upplevelse för kunderna och hjälpa dem hitta rörelseglädjen. Dianas motto har alltid varit att kunderna ska ha en bra känsla då man går hem efter passet och hon har ägnat mycket tid åt att fundera ut vilka låtar hon ska välja till sina pass. Men att ständigt ge av sig själv kräver också mycket och coronapandemin under de senaste åren har tärt på inspirationen och motivationen.

– Då man har kört på i 27 år utan några egentliga pauser känns det som att jag behöver ladda batterierna litet. Det var egentligen coronan som gav mig en tankeställare över vilken riktning i livet jag behöver ta till näst.

Bjuder på sig själv

Men kunderna har också gett Diana mycket – både glädje och energi- och under svåra stunder i livet har de olika gymnastikpassen fungerat som en slags terapi. Det som Diana allra mest kommer at sakna från sin tid som instruktör är just kunderna. Många är också de minnen hon bär med sig från de olika passen och hon är känd för att bjuda på sig själv.

– Jag har fallit många gånger. På en steptimme var det smockfullt och väldigt fuktigt inne i salen och jag sade ” att akta sedan, det är halt” och jag hann bara säga det innan jag själv föll och stötte svanskotan.

Nu då träningsflugan brukar slå till efter semestern uppmanar Diana alla att börja träna lugnt. Ofta är man alltför ivrig i början och tar i aningen för hårt, vilket resulterar i att man blir sjuk i kroppen och så lägger man av.

– Träningen ska vara tung men rolig, avslutar hon.

Malin Johansson