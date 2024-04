En skriv- och läshörna på fyra hjul

För några dagar sedan hade jag förmånen att träffa ett gäng unga författare som ivrigt berättade om sitt skrivande och hur de bär sig åt för att komma på kreativa och inspirerande texter. De delade med sig av sina bästa skriv- och lästips. De unga författarna jobbade allt som oftast i en bibliotekstyst skrivmiljö under en bestämd tidpunkt i veckan. Vi pratade om olika skrivmiljöer och att det kan vara inspirerande att ibland byta miljö. De gav mig rådet att ibland sitta under bordet och skriva – det lär ska ge nya infallsvinklar. Likaså tipsade de mig om att ibland sitta på skrivbordet – det vidgar vyerna. Värdefulla tips visserligen, men tänker mig att en och annan besökare på redaktionen kan höja på ögonbrynen ifall de ser PK:s reporter sitta under skrivbordet och jobba.

Under vintermånaderna har jag dock haft en egen skriv- och läshörna på fyra hjul där jag har tillbringat otaliga timmar. I takt med att hjulen har rullat på bilen – allt som oftast norrut – har många av vinterns artiklar i PK blivit till. Det är på något sätt rogivande att se landskapen svepa förbi och man tillåts vara i sina egna tankar, vilket en av de unga författarna underströk är viktigt då man ska skriva och läsa. Jag behöver bakgrundsljud och en gigantisk mugg kaffe för att radandet av bokstäver efter varandra ska löpa riktigt smidigt. I egenskap av trebarnsmamma har jag under snart 19 års tid vant mig vid ett konstant (o)ljud omkring mig, så trots att det i min skriv- och läshörna oftast har funnits fyra andra personer har det inte stört mig nämnvärt.

Min skriv- och läshörna har också under vintern fungerat som familjens kök där det avverkats flera middagar och otaliga mellanmål. Här har vi läst läxor, gjort presentationer, övat på prov och suttit på möten. Intervjuat, renskrivit texter och svarat på e-post. Som en liten kuriositet kan jag berätta att jag efter dessa resor vet att mitt batteri i datorn håller ganska exakt 400 kilometer – sedan är det dags att stanna och ladda batterierna och samtidigt avnjuta en kopp kaffe.

Då jag träffade de unga författarna påpekade de också att det är viktigt att välja nya teman då man skriver för att hålla motivationen uppe. Som reporter kan man sällan bara skriva då andan faller på och inte heller kan man alltid välja vad man skriver om. Takten är dessutom ofta ganska hektisk. Under mina resor norrut har jag roat mig med att läsa de lokala tidningarna – i vinter har jag läst lokaltidningar i bland annat Imatra, Rantasalmi, Lieksa och Äkäslompolo. Det är alltid roligt att bekanta sig med vad som händer på orten och få nys om något intressant evenemang, det vill man ju inte missa om man råkar befinna sig på orten. Och så människorna – jag läser gärna om intressanta, lokala människor!

Den här veckan firar vi Läsveckan som är en årligen återkommande nationell temavecka om läskunnighet. Läsveckan lyfter fram betydelsen av läsning och läskunnighet i samhället och för individen själv. Årets tema för Läsveckan är möten – jag önskar er alla en vecka full av spännande och givande läsupplevelser och möten!

Malin Johansson

Redaktör på PK