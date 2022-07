Ett 40-tal balar sönderskurna i Sildala

Det är redan andra gången som någon skär sönder skyddsplasten på foderbalar i Pargas i sommar. Skadegörelsen är polisanmäld.

Andreas Johansson möttes i går av en sorglig syn på den åker han arrenderar i Sildala i Pargas. Han svängde in på åkern av en slump i andra ärenden och såg att ett fyrtiotal av balarna med ensilage hade skurits sönder. Vissa av balarna hade raka snitt, andra var sönderstuckna och andra hade snitt i form av ett kors. Det är tydligt att det gjorts med kniv. Johansson är av förståeliga skäl otroligt nedslagen, speciellt med tanke på att skörden i år har varit dålig, först på grund av isbrännan på åkrarna och nu på grund av torkan.

– Jag misstänker nog att det är något sorts pojkstreck, men fyrtio balar är redan allvarligt, säger Johansson som kommer att göra en polisanmälan om förstörelse av egendom.

Nu hoppas han att få in tips om någon i trakten sett eller hört något. Åkern i Sildala där de förstörda balarna finns kallas för Lillfallet. Skadegörelsen har enligt Johansson troligtvis skett under de senaste två till fyra dagarna eftersom innehållet i balarna inte ännu börjat jäsa.

Det här är redan den andra gången i sommar då någon skurit sönder balar i Pargas. Förra gången hände det i Tervsund kring midsommaren.

Tuuli Meriläinen

