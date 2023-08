Ett sug efter sommardeckare på biblioteken – men också sjökort och spel intresserar

PK har tittat närmare på Pargasbornas och sommargästernas läsvanor. Under sommaren fördjupar vi oss gärna i deckare, serier och under hållningslitteratur.

I Pargas stad finns det sex Blanka-bibliotek: I Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö och på Utö. Bibliotekarie Satu Laukkanen arbetar i biblioteket i Pargas och har bra koll på våra läsvanor.

– I Pargas är sommarmånaderna ungefär jämna till besökarantalet. I skärgården har vi vanligtvis flest besök i juli, vilket också verkar bli fallet i år. I biblioteket i Pargas har vi cirka 8 000 besök i månaden hittills år 2023. I genomsnitt blir det cirka 10 000 lån per månad.

Laukkanen berättar, att skoleleverna lånar flitigt böcker under året, men på sommaren och under andra semestertider har många vuxna mer tid att läsa, så Pargasbibliotekens utlåningssiffror hålls ändå på samma nivå under alla årstider.

Vilka böcker är populära under sommaren?

– Speciellt deckarhyllan är luftig under sommarmånaderna! De flesta deckarna har oftast ett rappt tempo och det är lätt att sjunka in i berättelsen. Deckarförfattare är skickliga på att skriva cliffhangers, alltså avsluta kapitel och böcker på ett sådant sätt att läsaren vill veta hur det slutar.

Några populära författare just nu är bland annat Lucinda Riley, Sofie Sarenbrant och Satu Rämö.

– De allra populäraste böckerna har reservationsköer, men det är också många som på somrarna börjar läsa populära serier. Ofta har vi de första delarna av populära serier i hyllan på något av biblioteken, säger Laukkanen.

Också underhållningsböcker är populära på sommaren. Dessutom lånas reseguider flitigt. Andra populära ämnesområden på fackavdelningen är biografier och historia.

– Vi lånar dessutom ut mycket mer än böcker, bland annat är våra brädspel populära när regnigt väder är på väg. Och sjökort får ett uppsving på somrarna.

Många gärna lånar de nya böcker personalen ställer fram, och ofta hinner inte nyligen återlämnade böcker in i bokhyllan från returvagnen – en annan kund hinner ofta låna dem innan det.

Lånas också barnböcker flitigt på sommaren?

– På barnavdelningen är bland annat Martin Widmark, Geoff Kinney och Camilla Brink populära på svenska. På finska lånas mycket av bland annat Erin Hunter, Timo Parvela och Paula Noronen.

Laukkanen berättar att många sommargäster har bibliotekskort.

– I Finland kan man skaffa ett bibliotekskort vid vilket bibliotek som helst, så det lönar sig absolut att ha ett bibliotekskort också på sommarorten.

Tuuli Meriläinen