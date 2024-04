Häromdagen lyssnade jag på radioprogrammet Näst sista ordet och följde med stort intresse med när de korade Svenskfinlands roligaste föreningsnamn. Segern gick till pensionärskören Sista skriket från Nedervetil och det är dem väl förunnat. Därtill utlyste de Åland som ”föreningstätast” i Finland, med en förening per 40 invånare, men där högg de i sten. På Pargas stads område har vi faktiskt en förening per 36 invånare. Vem ska lyfta kattens svans om inte katten själv? Någon kattförening har vi mig veterligen inte i Pargas, så det blir väl kolumnistens roll. Länge leve Pargas föreningskraft!

Den största behållningen med radioprogrammet tyckte jag ändå var programledarnas reflexion över vad föreningsmedlemskap berättar om en person. Säg mig vilka föreningar du är och har varit medlem i, så ska jag säga vem du är! Det är faktiskt en riktigt intressant och nyttig tankeövning. Testa!

Min lista: Pargas Idrottsförening, Brunskärs byalag och Brunskär spelmän, Svenska folkpartiets lokalavdelning och Svensk Ungdom före det, Pargas Malms Ungdomsförening, Kristliga studentföreningen vid Åbo Akademi, scoutkåren St. Simons sjöfararna… Kyrkokören, fast det är ingen förening på det sättet. Bläsnäsföreningens årsmöte gick jag på någon gång, men skrev jag in mig? Och Teaterbåolagets revyer har jag ju varit med i på olika sätt, men blev jag någonsin medlem? Det har väl hänt att jag snubblat in i en förening någon gång utan att bli medlem innan jag snubblat ut igen. Så var det kanske med tennisföreningen och Pargas Pingis i barndomen. Det har i alla fall blivit en och annan förening under årens lopp. Medlem eller ej. Registrerad eller ej.

Det finns fler föreningar i Pargas än det finns dagar i almanackan, så ska man vara med i dem alla hinner man inte ens med årsmötena. Det viktigaste är att man hittar sammanhang där man trivs samt vill och kan ge av sin tid. Föreningslivet både ger kraft och tar kraft. Och det måste inte vara en registrerad förening för att man ska kunna trivas och göra saker tillsammans. Men ofta underlättar det!

Föreningsmedlemskapet i sig är viktigt. Föreningskraften bygger på engagemang och ett sant och sunt engagemang bygger på medlemskap. Föreningskraften är en motkraft mot det individualistiska konsumtionssamhället. Den behövs. Den har varit en viktig del av samhällsbygget i ett och ett halvt sekel. Den letar ständigt efter nya former och den behöver medlemmar.

Gör en egen lista på dina föreningar så ser du vem du är! Om listan känns väldigt kort – lägg ner telefonen och aktivera dig. Själv har jag aldrig ännu skaffat smarttelefon. Därför hinner jag vara med där det händer på riktigt. Borde kanske bilda en förening för knapptelefonister också. Får se.

Andreas von Bergmann

Föreningsmänniska