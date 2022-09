I Pargas grundas cirka 10 nya företag varje månad

Trots det utmanande världsläget och osäkerheten på marknaden kämpar företagarna på.

– Det ser aningen ljusare ut vad gäller antalet nygrundade företag per månad, säger Pargas stads företagsutvecklare John Forsman då han jämför årets siffror med fjolårets statistik.

Han konstaterar vidare att det är intressant med tanke på situationen ute i världen och lyfter fram att det inte heller handlar om någon särskild bransch. Efter en snabb överblick konstaterar Forsman att det i Pargas grundas cirka 10 nya företag per månad.

Målet är mera skattepengar och en livskraftig kommun

– Vi vill ju öka antalet grundade företag per månad, på så sätt får vi skattepengar och en livskraftig kommun. Jag tror att antalet företag kommer att växa på sikt.

Forsman började jobba år 2018 som företagsutvecklare i Pargas stad. Tjänsten var då nyinrättad och man ville satsa mera på att betjäna företag genom företagsutveckling- och rådgivning. Innan Forsman började på staden, jobbade han bland annat på arbets-och näringsbyrån i Pargas och till hans arbetsuppgifter hörde då jobbsökande och jobbförmedling samt företagarna- och arbetsgivarna i Pargas stad. Redan då började han skapa nätverk inom branschen. År 2013 började Forsman jobba på Egentliga Finlands arbets-och näringsbyrå i Åbo och fick då ansvaret för företagstjänster som hade kunder i hela Egentliga Finland.

– Mitt jobb idag handlar om både företagsutveckling och -rådgivning. Rådgivning kan till exempel vara då någon kund tar kontakt och funderar på att sysselsätta sig, man har tankar om vad man vill göra och så börjar vi tillsammans fundera på hur hen ska sysselsätta sig.

Staden erbjuder beskattnings- och bokföringsrådgivning i form av servicesedlar

Den traditionella rådgivningen till företagskunder går ut på att man hjälper till med planerandet av verksamheten, vilket också är det mest tidskrävande skedet, för målet är att kunden efter planeringen vet om verksamheten kommer att bli lönsam eller inte. Själva grundandet av företaget är däremot en betydligt snabbare process. Unikt för staden är att man också erbjuder beskattnings- och bokföringsrådgivning i form av servicesedlar.

– Det är unikt för Pargas stad att man använder servicesedlar inom näringslivstjänster. Vi har avtal med tre lokala företagare som man kan välja emellan. Det har varit omtyckt bland blivande företagare eller företagare som vill utveckla sin verksamhet.

Rör sig mycket ute på fältet

Företagsutveckling handlar om då företag har önskemål och behov att utveckla sin verksamhet. Det kan till exempel handla om att man behöver anställa personal och då kan man få hjälp med att hitta arbetskraft. Staden ordnar även olika rekryteringsevenemang och man hjälper till med att sprida information. Forsman lyfter också fram hur viktiga företagsbesöken är och han strävar efter att röra sig ute på fältet så mycket som möjligt för att få en bättre förståelse för företagens verksamhet.

Arbetskraftsbristen är fortfarande den största utmaningen för många företagare och det gäller så gott som alla branscher.

– Man har varit van att man får betjäning på det egna modersmålet, men nu svänger det, speciellt inom restaurangbranschen. Det behövs mera jobbare än vad det finns av oss finländare. Det finns arbetssökande, men alla har inte kunnandet och viljan.

Öppet hus bland lokala företagare

För att åtgärda bristen på arbetskraft i Pargas har staden gått in för ett nytt koncept. Det handlar om att man samarbetar med de lokala företagarna genom att regelbundet hållet öppet hus hos en företagare och intresserade har möjlighet att bekanta sig med branschen. Just nu presenteras metallbranschen, men Forsman säger att om någon har förslag på var man borde vara år 2023, får man gärna ta kontakt, konceptet kan också testas i en annan bransch. Till näst kommer TunturiTec att hålla öppet hus torsdagen 8.9 och då har alla intresserade möjlighet att komma och bekanta sig med arbetsmöjligheterna i en maskinverkstad. Tillsvidare kommer man att fortsätta med metallindustrin i Pargas, eftersom det inom den branschen behövs mycket arbetskraft just nu och även de lokala företagen har behov av att anställa.

Satsar på företagsamhetsfostran

För att öka antalet nygrundade företag i staden på sikt satsar man också mycket på att utveckla företagsamhetsfostran och som bäst samarbetar man kring ett projekt med skolorna.

– Vi funderar på hur vi ytterligare kan göra företagsamhetsfostran bättre och lyfta fram företagsamma individer som vågar pröva på nya saker och inte är rädda föra att sysselsätta sig. Jag vill att vi ska bli landets bästa företagsamhetsfostrare i Pargas!

Forsman sticker inte under stol med att han har höga målsättningar och berättar att man har jobbat mycket med att förbättra företagsklimatet i Pargas sedan tidigare, men att man kom igång med det här arbetet på allvar efter ett bottennapp i landskapsprognosen år 2021. Digert arbete gav resultat och det här året gjorde man ett betydligt bättre resultat.

Malin Johansson