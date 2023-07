Idag går startskottet för Team Rynkeby Turku – tre Pargasbor är med och cyklar till Paris

Välgörenhetsteamet Rynkeby cyklar till Paris för att samla in pengar till svårt sjuka barn och deras familjer. Från Pargas deltar i år Mariella Ramstedt, Marika Nygårdas och Kristian Kylen.

De sammanlagt 46 deltagarna i Åboteamet Rynkeby gör sig idag den 6 juli startklara vid Åbo Domkyrka för att prick klockan 10 trampa iväg på sin gemensamma färd mot Paris. Den officiella starten för Finlands del sker fredagen den 7 juli med lag från hela Finland, drygt 200 cyklister deltar från olika håll i Finland.

Ingen idrottsbakgrund

Av Åboteamets medlemmar är drygt 20 med för första gången och Marika Nygårdas från Pargas är en av dem. Från Pargas deltar också Kristian Kylen, som nu gör sitt andra lopp till Paris, samt Mariella Ramstedt som redan siktar på att en tredje gång ta sig till Paris med cykel. I april i år satte sig Nygårdas för första gången i sitt liv på en landsvägscykel.

– Jag har ingen idrottsbakgrund, men tänkte att det här får bli mitt 50-års projekt, säger Nygårdas och tillägger att hon tidigare endast cyklat kortare sträckor tillsammans med barnen.

Sträckan till Paris som välgörenhetsteamet har framför sig är cirka 1500 kilometer och det ska man klara av på 10 dagar, vilket innebär att man cyklar i ett tempo på 25-27 kilometer i timmen. Teamet cyklar i två jämnstarka grupper och i varje grupp längst fram finns ett dragteam, sedan kommer navigationsteamet och till sist kommer soldäcket. Nykomlingarna placeras längst bak i soldäcket och där har också Nygårdas sin plats.

– Det är den lättaste platsen att cykla på, men jag vet att det kommer att bli tungt, både fysiskt och mentalt.

Den mentala biten är utmanande

Nygårdas förklarar att det svåraste för henne är att klara den mentala biten och att övervinna sin rädsla för att ramla omkull med cykeln. Hennes fästman Kylen har en bakgrund som idrottare, men orsaken till varför han valde att gå med i teamet är att han vill stöda och hjälpa cancersjuka barn och deras familjer.

– Jag förlorade min dotter i cancer år 2017, berättar Kylen.

Ramstedt som redan är erfaren i teamet och ingår i dragteamet säger att gänget har haft en otroligt bra sammanhållning och man har tränat flitigt tillsammans under hela året, oberoende om det har varit sena kvällar eller tidiga morgnar.

– Man blir som en familj som funderar på varandras bekymmer, förklarar hon.

Alla har sin egen uppgift

Den yngsta deltagaren i Team Rynkeby Åbo är 21 och den äldsta fyller 70 i år. Tanken är att det ska finnas både yngre och äldre deltagare i teamet, både män och kvinnor och alla har sina specifika uppgifter som man ansvarar för.

– Alla behövs och har en uppgift, jag har till exempel varit ansvarig för träningarna under vintern, säger Ramstedt.

Serviceteamet som består av 6-7 personer har också en viktig uppgift och är de som ser till att allt från utrustning till näringsintag fungerar under loppet, så att alla tryggt kan ta sig fram till Lejonparken i Paris där sedan deltagarna från alla olika länder samlas. Lagen har samlat in medel för cancersjuka barn under det gångna året genom att värva sponsorer, samla pantflaskor, ordna olika lopp med mera.

Man kan följa Åboteamets lopp på Facebook https://www.facebook.com/teamrynkebyturku/ och på Instagram https://www.instagram.com/teamrynkebyturku/

Malin Johansson