Invånarna i Pargas får vara med och påverka sin närmiljö – staden har reserverat 50 000 euro för att förverkliga idéer

I samband med att årets budget godkändes i december ifjol, beslöt Pargas stad att gå inför deltagande budgetering och öronmärkte en summa pengar för ändamålet. Detta innebär att invånarna involveras i beslut om hur stadens resurser kan användas. Invånarna i Pargas och även deltidsboende har möjlighet att vara med och lämna förslag samt rösta på de inkomna förslagen. Idéerna lämnas in under tiden 1-23.3.2023 genom att fylla i en webblankett på Pargas stads webbsidor.

Vill inkludera invånarna

– Pargas stad har reserverat 50 000 euro för förverkligande av invånarnas idéer via deltagande budgetering, som är ett av tyngdpunktsområdena i stadens nya strategi, säger stadens ekonomichef Petra Palmroos.

Syftet är att lyssna på och inkludera invånarna i utvecklandet av samhället och öka det lokala engagemanget. Palmroos berättar att man får lämna in flera idéer om man vill, men att varje enskild idé ska ha ett värde på minst 2 000 euro.

– Det är första gången vi prövar på detta och vi har ingen aningen om hur våra invånare tänker eller hur många förslag som kommer in, säger Palmroos.

Man kan lämna in en ansökan som grupp eller privatperson, men också till exempel föreningar kan lämna in en ansökan. Idéerna skickas in med webblanketten, där man får berätta om idén och var den ska förverkligas samt göra en uppskattning av kostnaderna.

– Fundera på vad som gynnar vårt lokala samhälle och vad som ger mervärde i vardagen, säger Palmroos.

Deltagande budgetering ett tyngdpunktsområde i strategin

Eftersom deltagande budgetering är ett av tyngdpunktsområdena i stadens nya strategi ska förslagen som lämnas in stöda ett eller flera av stadens strategiska mål som är hållbar utveckling, starkare attraktivitet, bättre välmående och skapa tillsammans.

– Vid genomgången av förslagen kommer staden att jämlikt ta i beaktande alla kommunområden. Det går att föreslå både evenemang eller anskaffningar och hela projekt.

Efter insamlingen av idéer görs en genomgång alla de inkomna förslagen och genomförbarhetskontroll samt val av förslagen som går till omröstning. Under tidsperioden 6 – 23 april får sedan invånarna rösta på förslagen via en webblankett. Precis innan valborg, 28 april, publiceras de vinnande idéerna och efter det förverkligas projekten under resterande 2023.

Malin Johansson