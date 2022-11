Iris Fors är Pargas lucia

Iris Fors, 17, är Pargas och Folkhälsans lucia i år. Sammanlagt 513 personer röstade och via luciainsamlingen kom det in drygt 1200 euro för behövande barnfamiljer i juletid. Det var en glad lucia som PK fick möta på måndagskvällen under luciaglöggen.

– Jag är jätteglad och överraskad! Visst känns det aningen nervöst också, men vi är ett bra gäng och har blivit väldigt sammansvetsade under en kort tid, säger Pargas nyvalda lucia.

Iris säger att hon speciellt ser framemot att få besöka daghem och äldreboenden.

– Många barn ser lucia som en förebild och det ska bli roligt att få träffa dem. Jag är också tacksam över att få ha så fina tärnor med mig.

I lussandet deltar förutom Iris Fors, Tilde Unger, Jenna Karlsson, Kajsa Lindström och Alicia Lastuniemi. Som gitarrist fungerar Alvar Svartsjö.

Årets luciafölje har man möjlighet att se första gången redan då Gamla Malmens julmarknad ordnas lördagen 10 december.

PK gratulerar den nyvalda lucian och hennes tärnor!

Malin Johansson