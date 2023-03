Kan AI skriva PK:s artiklar?

För en tid sedan fick jag frågan om vi på PK:s redaktion har funderat på att ta in artificiell intelligens (AI) i vårt jobb och låta robotar göra tidningen och skriva artiklarna. Personen ifråga föreslog också att vi skulle publicera en artikel i varje nummer av PK skriven med hjälp av AI, så att läsarna under en längre tid kunde följa med hur AI utvecklas. AI är inget nytt, utan har funnits i många årtionden, men under de senaste åren har utvecklingen gått snabbt framåt. Åbo Akademi beslöt nyligen att studerande vid Åbo Akademi får använda chattbotar i sina studier. AI-chattroboten ChatGPT kan samla in stora mängder data och producera långa, sammanhängande texter och lösa uppgifter av olika slag. En intressant fråga blir då – skulle läsarna kunna avgöra vilken artikel som är skriven av PK:s redaktör och vilken som AI har producerat?

Förenklat kan man säga att AI är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens. Den artificiella intelligensen kan till exempel lära sig saker av tidigare erfarenheter, lösa problem, planera handlingar och generalisera. Med andra ord kan säkert AI skriva idealiska, analyserande och informativa texter med de rätta tekniska specifikationerna – dessutom utan varken skrivfel eller felaktiga finlandismer och syftningsfel. Men är det så vi vill ha det?

Människor är genuint intresserade av människor och vill ofta läsa om andra människors tankar, åsikter och reflektioner. Hur månne det står till med AI:s sociala kompetens? Så mycket känslor, humor och reflektioner ska vi nog inte räkna med i texterna producerade av AI. Det får mig osökt att tänka på alla möten med olika människor jag mött under årens lopp och där personen i förtroende berättat sin historia. Gånger det helt enkelt handlat om att vara människa – att prata och lyssna. En artikel skriven med en personlig twist, en gnutta humor och intressanta reflektioner står högt i kurs – även om det finns ett litet skrivjfel här och där. Det perfekta och felfria är ofta ganska tråkigt.

Inom sportjournalistiken har man redan en längre tid använt sig av AI som snabbt som blixten skriver ner matchreferat och dessutom väldigt objektivt. AI skulle garanterat på nolltid skapa korta sammanfattningar av långa och tunga nyheter. Perfekt då det gäller att snabbt få ut en nyhet på webben. Säkert kunde AI också automatisera vissa rutinuppgifter och frigöra tid för oss redaktörer i en ofta stressig vardag att satsa på mera personliga och kreativa projekt. Vem vet hur bemanningen ser ut på PK i framtiden – och vem vet om det kanske i framtiden smyger in sig en och annan AI-artikel i PK?

Malin Johansson

Redaktör på PK