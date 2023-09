Konstutställning i Grottan

Omkring 20 ungdomar skapar konstutställning i befolkningsskyddet Grottan i Pargas 11–23 september.

Utställningen “The Art of Young Heart” är skapad av Åbolands Bildkonstskola KonsTilas elever i grupperna Warhol och Banksy. Konstverken är inspirerade av sloganet “Show us your world” – Vad vill de unga berätta om dagens värld? Befolkningsskyddet Grottan i Pargas är en speciell miljö för ungdomarnas tankar – miljön skapar växelverkan och spänningar mellan konstverken och lokalen. Grottans ingång är vid Köpmansgatan 24, bakom Ålandsbanken.

En del av ett större projekt

Ungdomarna har valt ut stämningar och ämnen från omvärlden samt samhället – styrka, känslighet, ljus och skuggor. Utställningen består av akryl-, vattenfärgs-, och spraymålningar, skulpturer och även installationer. Utställningen är del av ett större projekt där ungdomarna även får lära sig om hur man ordnar en konstutställning. Ungdomarna deltar även i tur och ordning i att övervaka utställningen, så man kan också få en guidad rundtur av själva konstnären. Bakgrundsmusiken som hörs under utställningen är skapad av Musikinstitutet Arkipelags elever.

Man kan boka guidningar av utställningen för grupper. Guidningstider går att boka under vardagar (förutom torsdagar) mellan kl. 8-13. Boka en guidning genom att ringa bildkonstlärare Stella Tiisala: 050 551 6500.

PK

Utställare

Taimi Turunen

Lauri Kallio

Nooa Lehtimäki

Rosa Linnamäki

Svea Reuter

Ida Vähäkangas

Linn Rantanen

Madicken Andersson

Vera Danielsson

Eeli Flinkman

Eliel Skantsi

Amanda Ginman

Emma Sandström

Alma Toivonen

Eva Lundström

Klara Sarelin

Saga Dammert

Ellen Lertola

Sabrina Alsibahi

Arla Eriksson

Emma Ivaska

Juni Saanila

Noah Laaksonen

Lucas Lundström