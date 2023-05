Mångsidig livemusik och somriga kvällar på restaurang Suntti

På förra veckans lördag hölls den första kvällen med livemusik för sommaren på restaurang Suntti, då den finska reggae-musikern Jukkapoika uppträdde. Restaurangen och gatan bredvid hade varit full av åskådare under den varma kvällen.

Varje veckoslut fram till augustis slut kommer det att vara 1–3 live musikuppträdanden på restaurang Suntti, som finns i Pargas centrum längs med sundet. Artisterna är mångsidiga, och tanken har varit att också understöda nya artister, berättar restaurangens ägare Sami och Leena Varjokivi. Inträdet kommer att vara gratis och i restaurangen finns 99 platser, men man ser också bra från gatan. Det finns också möjlighet att köpa take away mat till gatan.

Nytt för sommaren

Nytt för den här sommaren är restaurangens tak och scen. Tack vare taket, kan man bra komma och lyssna på livemusiken fast det skulle vara en regnig dag. Man har även utökat restaurangens alkoholfria utbud, då det funnits mycket intresse för det under förra sommaren. Möjligheten att köpa take away mat är också ny.

I Suntti vill man uppehålla stadens sommarliv. Under sommaren kommer det också att finnas temakvällar, som till exempel technokvällen nästa lördag. I juni kommer det också att finnas dagar då det finns heldagsprogram. I slutet av juli uppträder ARON med en Elvis-show.

– Vi tar Elvis till Pargas, skämtar Varjokivi.

God mat och unga på jobb

Suntti är en hamburgerrestaurang med sommarterass, där man hittar förutom hamburgare, även fingermat och den populära lövbiffen. På dryckeslistan hittas bland annat specialöl, och dessutom alkoholfri öl. I restaurangen jobbar mång unga, och som mest kommer det att vara 18 unga på jobb under sommaren, varav den yngsta är 15 år. Det här är alltså mångas första arbetsplats.

Suntti samarbetar med Muskelipaja, för att understöda barn och ungas idrott. Under juni kommer det att komma en hamburgare i samarbete med dem, där 1 euro från varje såld hamburgare kommer att gå till Muskelipaja. Till Suntti är man välkommen med både barn och hund. Till barnen finns det leksaker och en barnstol. Från gatan kan man komma in i restaurangen med rullstol. Kommer man med båt längs sundet, går det bra att lämna den förtöjd vid restaurangens brygga medan man äter.

Det finns också en till Suntti i Åbo, i Kåren. Där finns en motsvarande meny som i Pargas, och även där kommer det att vara olika evenemang under sommaren.

Linn Turkki