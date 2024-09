Misstag, mål och möjligheter

Jag minns min första dag på universitetet, det är ju trots allt bara ett år sedan. Det var en blandning av nervositet, spänning och en stark känsla av förväntan. En ny, fantastisk period i livet väntade precis runt hörnet. Betoningen på ”ny” är relevant här, allt var annorlunda jämfört med tidigare. Byggnaderna, människorna och stämningen. Det var en känsla jag aldrig tidigare upplevt. Introduktionsveckan var full av roliga aktiviteter och evenemang och det fanns mängder av saker att delta i. Men när studierna väl satte igång kom känslan av vilsenhet krypande. Var det verkligen rätt val?

Med detta i bakhuvudet tänkte jag dela med mig av några tips till dig som nu står inför din egen studietid. Saker som kan verka självklara men för mig något jag faktiskt skulle ha velat höra.

Det första och absolut viktigaste tipset jag kan ge är att våga fråga. Det kan låta självklart, men för mig var det inte lika enkelt som jag tänkte. Mängder med tankar och känslan av att inte veta vad göra för att ta sig framåt var stort. Det är viktigt att komma ihåg att man aldrig är ensam i sin osäkerhet. Professorer, studiekamrater, tutorer, äldre studerande – alla har varit i samma situation någon gång. Be om hjälp när du behöver den, inga frågor är dumma, klyschigt som det låter. Och ja, alla gör misstag. Jorden går inte under om du råkar du gå in i fel föreläsningssal och inse det efter en halvtimme – kan hända att jag talar av erfarenhet.

Förutom att vara “praktiskt” förberedd är det också viktigt att förbereda sig mentalt. Oavsett om du tar steget till universitetet direkt efter gymnasiet eller efter ett mellanår, innebär övergången en stor mental omställning. Det är viktigt att sätta rimliga mål för sig själv, och att inte förvänta sig de bästa vitsorden i alla kurser. Du är där för att lära dig.

Studietiden handlar dock inte bara om studier. Det sociala livet på universitetet är en viktig del av upplevelsen och nyckeln till en balanserad och lycklig studietid. Det finns många föreningar, aktiviteter och evenemang att delta i, så ta chansen att engagera dig och skapa nya minnen. Ta vara på stunderna för en dag kommer du se tillbaka på det som det finaste du upplevt.

Universitetstiden är en period av både akademisk och personlig utveckling. Du kommer att växa som människa och lära dig saker som kommer att vara värdefulla för resten av livet. Så ta vara på tiden, njut av stunden och våga testa nya saker.

Caroline Voutilainen