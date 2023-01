Närmare 5000 åkte skidor i Finby under december

Sammanlagt 4936 besök på skidstadion

Då Pargas stads fritidssekreterare Mikael Enberg kollar upp antalet besökare under december månad ifjol visar mätaren att sammanlagt 4936 besök har gjorts på skidstadion i Finby och vid golfspåret intill. Pargas stad har utrustning för att hålla skidspåren i skick och Pargas IF:s skidsektion upprätthåller sedan spåren genom talkoarbete.

– Det är viktigt att lyfta fram hur många besökare vi faktiskt har vid skidcentret i Pargas, säger Enberg och berättar att man tidigare hade mätaren placerad vid Finby DiscGolf.

Självständighetsdagen var välbesökt

Sedan början av december ifjol har mätaren varit placerad vid skidstadion och dessutom har staden investerat i ytterligare en mätare som är placerad vid Archipelagia Golf Clubs parkering där golfspåret startar. Mätaren registrerar endast rörelse i en riktning, så förbipasserande räknas inte två gånger. Under de tre första veckorna i december besöktes skidstadion av i snitt 100-150 skidåkare per dag, medan det under julveckan var aningen lugnare. Efter julen hade man igen över 150 skidåkare per dag. Självständighetsdagen var välbesökt med 230 skidåkare, trots att det endast fanns ett skidspår till förfogande som var en kilometer långt.

Då golfspåret endast består av natursnö, har inte spåret varit tillgängligt under hela december månad. Under den livligaste veckan besöktes golfspåret av över 600 skidåkare, som startade sin tur från golfklubbens parkering.

Golfspåret bjuder på lättare terräng

Fredrik Lehtonen och 6-åriga dottern Josefine Roschier åker upp och ner för backen på skidlandet då PK:s reporter besöker skidstadion i Finby. De bor precis intill skidstadion och Lehtonen berättar att det är andra gången denna skidsäsong som de besöker Finby skidstadion.

– Idag är det ganska blött här och inte så bra spår, men överlag sköter man jättebra om skidspåren här, konstaterar Lehtonen.

Det snöar rikligt och på grund av snöfallet har man ännu inte kört upp spåren för dagen.

Lehtonen tycker också det är bra att man kan välja mellan att åka skidor på de mera tuffa banorna intill skidstadion eller ute på golfspåret i en lättare terräng, ifall det finns natursnö.

Malin Johansson