Nu kan cyklister snabbt reparera sin trasiga cykel

Vid Brankis i centrum av Pargas mittemot taxistationen finns ett nybyggt skyddstak och under det står ett blått smalt plåtskåp med ställning för en cykel som behöver repareras och en pump.

Inne i skåpet finns verktyg, som är fästa i skåpet, för den som snabbt behöver kunna reparera sin cykel innan man trampar vidare.

Samhällsingenjör Matias Jensén vid Pargas stad säger att det finns ett liknande skyddstak och reparationsskåp vid färjfästet i Lillmälö och ett liknande serviceskåp på kommande också till gästhamnen i Nagu.

– Skåpen erbjuder snabbservice för cyklister och är ett samarbete mellan staden, NTM-centralen och Nådendals stad, där det finns två motsvarande skåp i Rimito.

Tanken är att cyklister som cyklar Lilla Ringvägen på det här sättet ska få hjälp om cykeln plötsligt behöver servas.

– Samtidigt finns skåpen tillgängliga för vilken cyklist som helst som behöver göra mindre reparationer på sin cykel, säger Jensén.

”Här finns det mest nödvändiga”

Han säger att skåpen är välutrustade, och att verktygen är fastsatta i skåpet ”så att de inte får fötter”.

– Här finns det mest nödvändiga för mindre reparationer. Servicen är helt gratis för cyklisterna.

Bättre skyltning

Den som cyklar längs Lilla Ringvägen har också märkt att skyltningen längs rutten har förnyats och förbättrats under sommaren.

Också det är ett samarbete med NTM-centralen och flera orter i regionen.

– Nu är Lilla ringvägen bättre utmärkt och på skyltarna finns etappavstånd till exempel till Pargas centrum, säger Jensén.

Tidigare gick den officiella Lilla ringvägsrutten mot Pargas centrum via Österbyvägen och den cykelväg som går längs med Skärgårdsvägen.

– Nu visar de nya skyltarna också en alternativ rutt, som går via Kalkvägen och kommer ut igen på Skärgårdsvägen via Skolgatan. På det sättet ska det vara lättare för cyklisterna att också hitta in till Pargas centrum, säger han.

Carina Holm

carina.holm@aumedia.fi