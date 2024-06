På Ytterholm i Nagu kan man glampa i fårhagen

Charlotta Björklöf ville komplettera fårnäringen med en ny näring. Nu har hon två bekväma glampingtält

klara i fårhagen och en servicebyggnad under arbete.

För att komma till glampingen och Ytterholm i Nagu tar man en liten promenad i vacker skärgårdsnatur. Man parkerar bilen en kilometer från gården och vandrar på en väg som slingrar sig mellan klippor och gammalskog ner till stranden där man tar sig över till Ytterholm på en smal träbro. Vägen fortsätter som en bredare stig över strandängar och genom fårhagar. Charlotta Björklöfs gård Västeräng, som är från slutet av 1800-talet ligger mitt på ön omgiven av vackert blommande äppelträd och i hagen intill bräker fåren.

– För tillfället har jag 90 får som betar bland annat på Stenskär, Knivskär och Ön, säger Charlotta och stänger grinden till fårhagen.

Får har hon fött upp med i 24 år och under den tiden har villkoren för djurnäringen blivit tuffare. Enligt Charlotta är någonting på gång med klimatet och tillgången på vinterfoder har minskat successivt under åren på grund av torkan. Att transportera foder långa sträckor från annan ort känns som en ohållbar lösning och byråkratin som blir alltmer omfattande inom jordbruket har hon börjat få lite nog av. Därför har hon nu, med små steg, startat upp en parallell verksamhet med glamping, det vill säga lyxig camping i stora tält i vacker skärgårdsmiljö.

Glampingtält i fårhagen

– Det här är den andra sommaren jag sysslar med glamping och av de totalt fem tält jag tänkt resa har jag nu färdigställt två. Som bäst håller jag på och bygger ett servicehus med kök och dusch tillsammans med min pappa så det är en helhet som utvecklas hela tiden.

Glampingtälten ligger mitt i fårhagen ett stenkast från Charlottas hem men ändå helt ostört och med egna utedass. Hon säger att hennes egna resor med familjen har lärt henne vad hon själv vill erbjuda efter att själv ha besökt campingplatser och bott i tält eller i stugor.

– Tälten har gott om utrymme runt omkring och man ska kunna gå ut på terrassen i bara underkläderna om man har lust till det.

Alla tält ska ha ett eget utedass för att man inte ska behöva stå och köa i någon servicebyggnad. Varje tält har en egen terrass med utrymme för både bord och solstolar. I tältet finns en riktig färdigbäddad dubbelsäng, något som också var viktigt för Charlotta eftersom hon stävar efter att det ska vara så bekvämt som möjligt men samtidigt exotiskt att sova utomhus i skärgården.

– Tälten är Tentipi canvastält från Sverige som är sex meter i diameter.

En stig för vidare till det som ska bli ett stort servicehus. Här får gästerna tillgång till ett gemensamt kök och innetoalett och innedusch för den som önskar det. Utanför blir det en terrass med både fiskrök och grill för gästerna. Nere vid stranden finns också en ny strandbastu. Trappan till den stora bryggan ska ännu färdigställas.

– Det är ingen gästhamn men vill någon kund anlända med båt kan man lägga till här.

Från och med midsommar öppnar sommarkaféet

Så småningom kommer några bojar att sättas ut ifall någon kund eller besökare kommer med båt. Vill någon övernatta här med båten och använda strandhusets kök och bastu går det också bra menar Charlotta. Hon har en massa idéer för verksamheten på holmen och det som blir verklighet redan i sommar är bland annat kaféet och den lilla livsmedelskiosken i en liten tegelbod. Från och med midsommar kommer sommarkaféet att vara öppet på eftermiddagarna och där kan också andra än övernattande gäster köpa drycker och söta och salta bakverk.

– Kaféet har också lite baslivsmedel till salu och till exempel ägg, grönsaker och potatis från gården.

Från och med den 16 juni arrangerar Charlotta också program varje söndag, bland annat med allsång och sagor för barn, en picknicksöndag och lokalhistoria med Christoffer Tigerstedt som presenterar sin bok.

Söndagsprogrammet fortsätter ända fram till augusti. Än har Charlotta inte hunnit marknadsföra glampingen så mycket, men den nya broschyren är klar och man kan också boka in sig via den nya hemsidan. Tälten kan också bokas via booking.com.

– Som jordbrukare brukar man få dra efter andan på sommaren då höet klart, men det får jag skippa nu, säger Charlotta och skrattar.

Det är inte heller alltid man måste komma långt bort ifrån för att uppskatta glamping och skärgårdsliv. Charlotta berättar

om entusiastiska Houtskärsbor som köpte en övernattning i glampingtält som födelsedagspresent till en vän.

– De tyckte att det kändes som att vara långt borta hemifrån och riktigt exotiskt!

Tuuli Meriläinen