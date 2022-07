Paddling, dans och yoga i hjärtat av Skärgårdshavet

På Nötö, i Nagu södra skärgård, arrangerar Moving heart korta kajaturer flera gånger i veckan. På programmet finns också nattpaddling och längre turer för paddlare på alla nivåer.

På stranden ligger en färgglad rad polyetenkakajer, och några av dem har paddlingsföretagaren Gabriel Sydänvirta förberett för dagens paddlingsgäster. Tove Lazar och Raija Laaksonen som sovit i tält på stranden väntar ivrigt på att få komma ut på havet. De deltar i veckoslutet som går under namnet ”Mindful paddling och yoga retreat”. Morgonen började med en närvaroövning och resten av dagen ska de paddla. Under veckoslutet ska de också hinna med yoga, närvaroövningar och en promenad i Nötö-naturen. Trots att Lazar och Laaksonen har suttit i kajak förr, inleder Sydänvirta paddlingen med en snabbkurs i teknik och säkerhet. Han visar hur man ska använda höfter, ta stöd med knäna och skjuta ifrån med paddeln.

– Håller man för hårt om paddeln får man sjuka handleder, säger Sydänvirta som också är utbildad paddlingsguide.

Fotstöden ställs in, paddlingsvästar och kapell kläs på, och om en halv timme är vi ute på havet och paddlar mot Fårö. Dagens tur går genom skärgården söder om Nötö där det finns många fina nationalparksområden att utforska med kajak. Det är inte heller långt till Björkö eller Jurmo för paddlare som har mera erfarenhet av öppet vatten. Dagens tur räcker cirka fem timmar.

– Jag har paddlat mycket kanot förr, och tycker att det är roligt att testa på nya saker, säger Laaksonen som tycker om att vara nära vattenytan och bli som en del av havet.

Lazar har stuga i Nagu men ville komma ut och göra något annat än bara vara på hemmastranden.

– Dagens tur bjöd på varierande vindförhållanden och naturvyer. Gabriel var en duktig instruktör och gav tekniktips under färden. Vi paddlade i lä mellan skär, surfade fram i sidovind utskärs och åt lunch på Långholmens klippor, berättar hon.

För den som vill testa på paddling erbjuder Sydänvirta guidade turer på tre timmar måndag till onsdag och lika långa kvällsturer torsdagar och lördagar ända till mitten av augusti. På programmet står också veckoslutsturer med övernattning i skärgården. Nästa veckoslutsresa äger rum 5 till 7 augusti. Han kan också skräddarsy turer för mer erfarna paddlare.

Vägen till Nötö gick via 86 länder

Gabriel Sydänvirta, 42 år, är uppvuxen vid stranden av Ule träsk, och har alltid vistats ute. Hans föräldrar tog med honom ut i alla väder och under alla årstider. Speciellt vattnet blev viktigt för Sydänvirta som bland annat simmade, åkte båt, åkte vattenskidor, paddlade och forspaddlade.

– Ibland intog jag till och med mina måltider i vattnet, berättar han om det element som han menar att har guidat honom genom livet.

Sydänvirta började jobba som kodare inom multimedia. Då han var 24 år gammal började nomadlivet. Han gav upp sitt jobb och reste till Indien längs marken i nio månader, en resa som han sammanställt i boken Aasian syrjäpoluilla. Resandet fortsatte de följande 15 åren, bland annat till fots, med båt och kanot, med motorcykel, med tåg, buss, till häst och på kamel eller genom att lifta.

– Jag har varit i 85 eller 86 länder, beroende lite på vad som räknas som ett land, säger han.

För att sammanfatta i detalj det han hunnit arbeta med under de åren skulle kräva en roman. Genom allt går konsten, dansen och det samhälleliga engagemanget som en röd tråd, och en stor del av projekten har engagerat barn och unga och konstnärer i hela världen. Ett exempel är den gamla buss som han byggde om och körde runt med i tre år tillsammans med 35 olika konstnärer i till exempel Grekland, Turkiet, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgisien, Uzbekistan, Armenien och Syrien.

– Det är områden där barnen ofta är tvungna att börja arbeta redan som små. Till exempel i Kirgisien träffade vi barn som lagade mat från morgon till kväll. Vi hjälpte dem i köket hela dagen, och när det fanns tid engagerade vi barnen i att göra konst och uppträdde bland annat med dockteater, berättar han.

Sydänvirta har jobbat i många biståndsorganisationer, bland annat med första hjälp, men samtidigt har han alltid tänkt på hur han som konstnär kan hjälpa barn och ungdomar som varit med om traumatiska händelser. På Haiti initierade han ett projekt där han agerade korrespondent mellan barn i Haiti och Finland för att utväxla brev och konsthälsningar. Barnen i de olika länderna fick lära sig nya saker av varandra.

Resurserna tog slut

Men det stora samhällsengagemanget hade sitt pris. Sydänvirta kände att hans andliga resurser tog slut eftersom han gjorde så mycket själv. Det var då som dansen kom in i bilden ännu starkare än tidigare. Han studerade dans i Tyskland och under en kurs i improvisationsdans träffade han ElinMaria Andersson, numera Sydänvirta, från norra Sverige. Bara tre månader efter att de träffats höll de sin första workshop tillsammans, och på den vägen är det. Under ett dansprojekt där de med segelbåt besökte nästan alla öar i Skärgårdshavet som hade fler än två invånare kom idén att bo där.

– Då vi kom till Nötö så kände vi att det här är vårt hem. Alla vi träffade var så vänliga och gästfria, säger Sydänvirta som senare också lyckades locka Lotta Laaksonen med familj till ön för att driva Nötöboden.

För sex år sedan grundade paret företaget Moving heart som erbjuder paddling, yoga, närvaroövningar och olika former av dans, som till exempel improvisationsdans, vattendans och vattenterapin aguahara. Under Nötödagen har många sett paret Sydänvirta hålla en sagoverkstad och uppträda som clowner. Och deras Onni är det första barn som fötts på Nötö på 36 år.

Gabriel Sydänvirta är tillbaka där han började, vid vattnet.

– Jag har varit lyckligt lottad att min familj alltid stött mina idéer. Jag tycker om att bryta mot normerna och gå min egen väg, tjäna samhället och inspirera andra människor, avslutar han.

