Pargas konstgata öppnar på fredag

Pargas konstklubb Pictura öppnar sin utställning på fredag. Då kan man beundra lokalkonst

i butiksfönster längs med hela Köpmansgatan.

– Alla företagare på Köpmansgatan har varit positivt inställda till idén, säger Picturas ordförande Clara Wickström.

Tillsammans med andra medlemmar från konstklubben ställer hon ut konst som kan beskådas under sommaren i butiksfönstren längs med Köpmansgatan i Pargas centrum. Under måndagen och onsdagen samlade man in konstverk som sedan under torsdagen placeras ut i butiksfönstren tillsammans med en förteckning där det framgår konstverkens namn och konstnären bakom dem. På så sätt vill man att så många som möjligt ska få ta del av den lokala konsten.

Föreningen har en lång historia

– Vi saknar en utställningshall i Pargas, men försöker istället nå ut med vår konst på det här sättet, säger Wickström.

Föreningen som har en lång och färggrann historia på orten har länge saknat ett utställningsutrymme i Pargas efter det att staden sålde den gamla Kommunalstugan.

Pictura har cirka 80 medlemmar och har verkat i Pargas i 45 år.

Malin Johansson