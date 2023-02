Piffen skördade 26 medaljer i FSSM – Fick fint beröm av både tävlande och besökare

Den finlandssvenska skidfamiljen samlades i helgen i Pargas då FSSM ägde rum och Piffen kammade hem mest medaljer av alla föreningar.

Fredagen inlededs med sprint

Mästerskapstävlingarna inleddes på fredagen med sprint i fristil och för arrangörsföreningen Pargas IF blev det genast fina framgångar i spåren. I klassen D14 blev det brons till Ylva Heikius som smidigt klarade av alla snabba kurvor på banan. In på en fin fjärde plats åkte klubbkamraten Cecilia Lietzén. I klassen D16 spurtade Theresia Johansson till sig ett silver, 0,1 sekunder före Vilma Hahtokari från IF Åsarna. Guldet gick till Wilma Grannas från IF Brahe och fjärde platsen till Rebecca Nyberg. I H16 var Amos Korin fjärde, en sekund från bronsplats. I den allmänna damklassen gick guldet väntat till Frida Häggkvist från Närpes Kraft Skidförening och herrklassen vanns av Aaron Häggman från Vörå IF.

Normaldistans på lördagen

Den finlandssvenska skidfesten fortsatte på lördagen med normaldistans. Man skidade i klassisk teknik med klister under skidorna. Pargas IF:s skidåkare tog två FSSM-medaljer i de yngsta klasserna som avgjordes på förmiddagen. Dessutom skidade de yngsta PIF-skidåkarna hem många pallplaceringar. Ylva Heikius kämpade hårt om guldet i D13 och tog silver endast 4 sekunder efter segraren Saga Markén från Oravais IF som även vann sprinten dagen innan. Amelie Fjäder gjorde även bra ifrån sig och blev fjärde. Bronsmedaljen i D14 gick till Cecilia Lietzén. Hon var 35 sekunder långsammare än förbundsmästaren Matilda Hermans från Oravais IF på den 2,5 kilometer långa banan.

I den yngsta mästerskapsklassen H12 deltog hela tio unga skidåkare från Piffen. Bäst klarade sig Elias Heinonen som var fjärde, futtiga 0,4 sekunder från brons. Theo Raaska skidade in på femte plats. I motsvarande flickklass blev det också en fjärde placering för bästa Piffenskidare genom Linn Mattsson. I pojkklassen H13 var Elliot Palmroos bästa Piffare på en åttonde plats. I klassen D10 som inte är mästerskapsklass tog Piffen trippelseger genom Minea Mattsson, Mya Hartvik och Aline Sjöström. I motsvarande pojkklass segrade Piffens Akseli Heinonen med en 15 sekunders marginal på den 2 kilometer långa banan. Wilton Fjäder var fjärde.

“Målsättningen var att ta guld”

På lördag eftermiddag knep de äldre juniorerna två guld, tre silver och två brons och oldboysskidarna skidade hem en handfull medaljer. 15-årsklasserna som skidade fem kilometer dominerades av hemmajuniorerna. Theresia Johansson tog guld i D15 med 21 sekunders marginal till Winnie Markén från Oravais IF.

– Jag är nöjd. Kanske jag hade lite nytta av att skida på hemmabana, säger en glad Johansson.

I H15 tog Amos Korin guld tack vare en hård slutspurt. En kilometer föremål låg han sekunden före tvåan Sander Wikblom, IF Minken, men i mål var differensen nio sekunder.

– Målsättningen var att ta guld. Skidorna var bra, kommenterar Korin.

Anton Lindfors var sjätte i samma klass. Bland de ett år yngre pojkarna H14 var Jonathan Virta fjärde snabbast, tio sekunder från brons.

Storebror Benjamin Virta knep silver i klassen H17 som skidade 10 kilometer. Distansen till IF Minkens guldmedaljör Melker Wikblom var 29 sekunder. Piffens Linus Korin var femte i samma klass.

– Det gick bra, men målsättningen var guld, säger en trots allt nöjd Virta efter ett lyckat lopp.

Bland 18-års flickorna var Jenna Ylönen den här gång bäst av Piffarna. Hon var mycket nära guld, men fick nöja sig med silver. Avståndet till Emelie Hägglund från Borgå Akilles var endast 1,8 sekunder efter fem skidade kilometer. Emilia Johansson var fjärde och Andréa Nyberg femte i samma klass. Även de några år yngre Piffenflickorna skidade in på medaljplats. Rebecca Nyberg knep brons i D16 och även Daniela Lietzéns fart räckte till brons i D17. I äldsta pojkklassen H20 gjorde Oskari Kalliokoski ett bra lopp på den 15 kilometer långa sträckan. Kalliokoski knep silver i det hårda startfältet, en minut och två sekunder efter Vörå IF:s Jacob Smeds.

Piffen hade inte marginalerna på sin sida

Tränaren Niklas Westerlund summerar sina adepters prestationer:

– Juniorerna har skidat bra. Men vi hade inte marginalerna på vår sida. Det blev många fjärdeplatser och knappa förluster igår och idag. Vi såg många positiva överraskningar, bland annat Amélie Fjäders fjärde plats i D13.

Snabbast bland damerna var Frida Häggqvist

Piffens oldboysskidare knep fyra guld genom Riikka Kalliokoski i D50, Niklas Westerlund i H45, Mikael Ramstedt i H60 samt Tom Rosenlund i H65. Även Pargasbördiga Thomas Ramstedt som representerar IF Fyren knep guld. I klassen H35 var han 20 sekunder snabbare än Piffens Kristian Eklund på silverplats. Till förbundsmästare i herrklassen korades förhandsfavoriten, IF Minkens Alexander Ståhlberg. Ståhlberg segrade i överlägsen stil, 1,55 minuter före Sibbo Vargarnas Jonas Nordström på 15 kilometers sträckan. Jennie Lindvall från IF Minken korades till förbundsmästare bland damerna, 32 sekunder före Vörås Jennifer Antell. Snabbast bland damerna som skidade 10 kilometer var D20-segraren Frida Häggqvist från Närpes.

Tio medaljer till Piffen i stafetterna

I söndagens stafetter tog Piffens 18-åriga flickor en fin seger med Emilia Johansson på första etappen, Daniela Lietzén på andra etappen och Jenna Ylönen som ankare. I D16 blev det också de röd-vita dräkterna som fick stå högst uppe på prispallen då Rebecca Nyberg, Rebecka Backholm och Theresia Johansson segrade med 1:07 före IF Åsarna. I D14 knep PIF silvermedaljen med flickorna Emilia Andersson, Cecilia Lietzén och Ylva Heikius. I H18 tog Piffen brons med ankaret Benjamin Virta, Linus Korin på första sträckan och Elias Lindroos på andra. Brons blev det även för H16 där Noah Heikius fick till ett riktigt panglopp på andra etappen och ankaret Amos Korin försökte sedan jaga silvret, men hann inte riktigt ikapp Borgå Akilles. Första etappen åktes av Anton Lindfors. Bäst av de yngsta juniorerna klarade sig Piffens första lag i H12. I laget skidade Noah Granvik, Theo Raaska och Elias Heinonen.

I D21 tog Piffen brons med laget Andréa Nyberg, Riikka Kalliokoski och Malin Johansson. Pargasdamerna var 1:36 efter segrarlaget från Vörå IF. I H21 tog Vörå IF också en överraskande seger, 7,8 sekunder före IF Minkens första lag. Pargas IF:s första lag med Niklas Westerlund, Jesper Lietzén och Oskari Kalliokoski placerade sig på en fjärde plats, 2:18 efter Vörå IF.

Pargas IF är Svenskfinlands mångsidigaste skidförening

Som en fin avslutning på en lyckad skidfest fick Pargas IF för fjärde året i rad ta emot priset som den mångsidigaste skidföreningen i Svenskfinland. Priset delas årligen ut av FSS och poäng får man både genom att klara sig bra i tävlingarna och genom att ha många deltagare i alla klasser. Piffen fick också mycket beröm av både tävlande och besökare för de fina arrangemangen. Nästa år arrangeras de finlandssvenska skidmästerskapen i Nykarleby.

