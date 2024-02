PK lanserar ny och bättre e-tidning!

Pargas Kungörelser tar i bruk en ny e-tidning nästa vecka.

– Det här är en förändring som vi alla ser mycket fram emot, säger webbchef Monica Forssell som hållit i trådarna för förnyandet av e-tidningarna.

Den nya, digitala versionen av PK är läsvänligare och smidigare att hantera i mobilen, på pekplattan och datorn.

I stället för att förstora upp en hel tidningssida åt gången kan man läsa en artikel åt gången, ändra storlek och textfont.

I och med den nya e-tidningen blir tidningsarkivet också lättare att hitta i.

– Många läsare har efterlyst läsvänligare e-tidningar och jag är glad över att vi nu äntligen kan bjuda på bättre digital läsning för dem som inte vill prassla med papperstidningen eller skrolla bland nyheterna på vår webbplats, säger Forssell och tillägger:

– Självfallet är man förstås välkommen att ta för sig av utbudet på alla tre sätten: Direkt när nyheten publiceras på sajten, i e-tidningen och i papperstidningen. Hur man konsumerar nyheter beror ju på vad som passar en själv bäst.

ÅU Medias e-tidningar har tidigare levererats via Lehtiluukku men kommer nu att distribueras via svenska Textalk. Den som vill läsa sin tidning via Lehtiluukku kan göra det ännu en tid framöver, men under vårens lopp kommer Lehtiluukku att slopas.

Gör så här för att läsa nya ePK:

Klicka på veckans tidning (till höger på PKs webbplats)

Skapa ett digitalt konto

Logga in på e-tidningen med ditt användarnamn och det lösenord du just valt

Efter att du loggat in en gång behöver du inte logga in fler gånger då du vill läsa e-tidningen, förutsatt att du inte loggar ut förstås. Det kan du enkelt göra i vyn för e-tidningen.

Ifall du är osäker på hur du ska göra eller om något hakar upp sig hjälper ÅU Medias kundtjänst dig gärna! Ta kontakt vardagar klockan 9-16 på telefonnummer 02 274 9900 eller per e-post på pren@aumedia.fi. Utförligare beskrivningar hittar du också i tidningen den 8.2.