Polisen utreder stöld vid Hessundsbrons byggarbetsplats

Polisen utreder som bäst en misstänkt stöld vid byggarbetsplatsen i anslutning till Hessundsbron. Polisen är särskilt intresserad av vem som rört sig vid byggarbetsplatsen under natten mellan måndag och tisdag.

Enligt polisens uppgifter har någon brutit sig in i låsta byggcontainers under natten mellan måndag och tisdag. Misstanken är att det stulit en betydande mängd olika byggnadsmaskiner och annan egendom från byggarbetsplatsen. Bland annat saknas tiotals meter starkströmkabel, svetsningsaggregat, bilningshammare samt en mängd mindre verktyg.

Åtminstone en del av den stulna egendomen kan vara märkt med företagsnamnet Kreate.

Den stulna egendomens totala värde uppgår till flera tiotusentals euro. Polisen utreder för tillfället fallet som grov stöld.

Polisen tar gärna emot tips om obehöriga personer eller fordon som setts i närheten av byggarbetsplatsen under natten mellan måndag och tisdag eller om verktyg som är märkta med företagsnamnet Kreate.

Tips och vittnesskildringar kan lämnas in till polisen per e-post på vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller via Whatsapp eller sms till numret 050-411 7655.