Seniorer får gratis handledning i frågor som rör stöd- och rörelseorganen

Från och med slutet av september erbjuds seniorer i Pargas gratis handledning vad gäller stödorganens hälsa. Råd och handledning ges under fyra tillfällen på Seniorpunkten av TULE-tietokeskus.

Milka Reponen jobbar som fysioterapeut vid TULE-tietokeskus i Åbo och kommer under hösten att sammanlagt fyra gånger ge råd och handledning gällande stöd- och rörelseorganen vid Seniorpunkten i Pargas. Handledningen är gratis och riktar sig i första hand till seniorer.

– Alla intresserade är välkomna, handledningen riktar sig främst till äldre personer, men även yngre personer är välkomna om man behöver hjälp med dessa frågor, hälsar Reponen.

Personalen vid TULE-tietokeskus ger handledning i frågor som rör stöd- och rörelseorganen och kompletterar tjänsterna inom den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Alla tjänster som TULE-tietokeskus erbjuder är kostnadsfria och man fungerar med riktat verksamhetsunderstöd från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Målgruppen är både arbetsföra och pensionärer.

Under de två timmar långa handledningstillfällena på Seniorpunkten görs inga behandlingar, utan man diskuterar och går igenom personens levnadssituation, hur man tränar och rör sig och funderar på vad personen kan göra för övningar. Under det första tillfället 22.9 kommer man bland annat att mäta greppstyrka och temat är förebyggande och egenvård av axelsmärta. Då gör man också muskelövningar som är anpassade just för axlarna.

– Ifall man har smärta och det gör ont någonstans då man gör en övning, kan vi tillsammans försöka reda ut vad det beror på. Typiska problemområden för äldre brukar vara rygg, knä och axlar samt smärta i lederna, förklarar Reponen.

Det andra tillfället äger rum 20.10 och då är temat förebyggande och egenvård av knäsmärta. Då gör man tillsammans övningar för att stärka benmusklerna och mäter nedre extremiteternas muskelstyrka. I november är risken hög för fallolyckor och då har man som tema 17.11 förebyggande av fallskador och balansövningar samt balansmätning. Den sista gången äger rum 15.12 och då går man igenom förebyggande och egenvård av ryggsmärta. Samtliga tillfällen är klockan 10-12 på Seniorpunkten som finns beläget på Strandvägen 30 i Pargas centrum.

