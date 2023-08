Sommarmusik

Jag har i en tidigare kolumn erkänt mitt beroende av ljudböcker, men nu tänkte jag dryfta lite musikval för den sommarvarma traktorhytten, fast vi har nog AC. Arbetet på vår bondgård medför en hel del tid med bluetooth-hörselskydd på huvudet, både då vi arbetar med djuren i ladugården eller under fältarbetssäsongen från vår till höst då vi sitter förhållandevis mycket i hytten på en traktor. För min del blir det då mera musik från olika streamingtjänster som förgyller min arbetsdag. Dessvärre har flödesradio orsakat några närapå situationer då jag fått mindre raseriutbrott över radions dravel, så de blir mest streamingtjänster nuförtiden.

Musiken jag lyssnar på påverkar direkt arbetsresultatet, jag lyssnar sällan på nån eurodance eller hårdrock då jag arbetar med djuren. För att behålla mitt inre lugn blir de oftast nån så kallad lätt musik eller till och med jazz. Det är alltså viktigt att inte vara stressad och ”håsa” då man jobbar med djur. Fast ibland blir nog kvigorna en aning skärrade då jag klämmer i ordentligt till tonerna av Edit Piaf, till och med Sonja brukar undra vad som händer då.

Men i traktorhytten är det lite annorlunda beroende på arbetets karaktär och tid på dygnet. Det finns dessutom ett undantag till musiklyssnandet, sjövädret kl. 12:45. Att köra slåttertraktorn som helst skall löpa på i ganska hög hastighet brukar det oftast bli musik med mera kraft, så som techno från 90-talet eller metallmusik som till exempel Rammstein. Det är faktiskt på nåt vis enklare att pressa på i slåttertraktorn då musiken passar in med farten. Efter slåtter kommer strängläggning, det arbetsmomentet kräver noggrannhet, dels skall allt gräs som slåtter-chauffören sprättat omkring i sin vildsinta iver, samlas in i en sträng, men strängen skall dessutom vara rät och rak för balaren som kommer efter. Strängläggning sker inte i speciellt hög hastighet så här passar country, dansband eller iskelmä.

För den som gör balar är arbetet rena festen, trots att arbetet är krävande då man måste följa med vad balmaskinen gör, sker arbetet i relativt lugn takt. Här spelar musikstilen mindre roll och man kan friskt blanda. För egen del brukar det mesta balandet bli sent på kvällen eller natten och då är mångsidig musik med allt från Sibelius till Beastie Boys på sin plats för att hålla en alert. Ett av de mest tråkiga och långrandiga arbetsmomenten under balsäsongen är att samla ihop allt (då festen är slut), att komma till en åker med över hundra balar som skall plockas ihop känns ganska tröstlöst. Här har Bobby McFerrin och Monty Python räddat mej ett antal gånger. Det händer till och med att jag stänger av all musik en stund, men sällan vill jag lyssna på endast balmaskinens signaler eller transmissionens tjut alltför länge.

Den här torra sommarn har vi fått lov att samla in foder från en större areal och det har medfört många timmar med musik av olika slag, jag har till och hittat några nya artister. Huvudsaken är ändå att den som kör strängläggarn inte lyssnar på Rammsteins “Zick Zack”.

Andreas Johansson

Heisalabonde