Största delen av Seesams kunder är mammor – men även papporna trivs här

Från att ha varit företagare inom restaurangbranschen i mer eller mindre hela sitt liv sadlade Eija Karlsson om för ett år sedan och köpte företaget Seesam i S:t Karins.

Seesam är en secondhand butik som satsar på återvinning av barnkläder och -prylar och är en av de livligaste marknadsplatserna i Åbo. I Seesam kan man både köpa och sälja begagnade barnkläder, leksaker och mammakläder samt även barnvagnar, resesängar, babysitters med mera. Stora möbler tar man dock inte emot.

Köpte företaget av en god vän

– Ibland måste man bara våga byta bransch och göra någonting annat. Det var en god vän till mig som ägde företaget och sedan sålde det till mig. Det känns bra, säger Karlsson.

Karlsson berättar att hon för tillfälllet har två ordinarie anställda på jobb och vid högsäsong även några inhoppare.

– Vi erbjuder försäljningsplatser till våra kunder och har allt som allt 125 platser på barnsidan. Sedan har vi även en avdelning med damkläder där det finns 15 platser.

Det är många som inte vet om att Seesam även har en avdelning med damkläder. Avdelningen är inte så stor, men allt är prydligt framsatt och många av klädesplaggen ser så gott som oanvända ut.

– Många mammor som kommer hit säger ”härligt, jag hittade även något till mig själv”, säger Karlsson.

Högsäsong just nu

Just nu är det högsäsong då man byter säsong från sommar till höst och skolor och daghem igen kör igång. Det märks också vid försäljningsstånden där en och annan fodrad halare redan hänger framme, trots att det är ännu är varmt ute. Regnkläder och stövlar syns också på hyllorna. Karlsson berättar att man har så gott som alla platser fyllda. Till försäljning finns allt från barnkläder till leksaker, spel och allt vad som kan tänkas höra till barn. Mammakläder finns också till salu. Vuxenkläder strävar man dock till att inte ha till försäljning på barnavdelningen.

Seesam fungerar som ett självbetjäningsföretag där kunden själv bokar sin försäljningsplats på webben via programmet Kirppari-Kalle. Men det är också möjligt att boka en försäljningsplats på plats och ställe. Via programmet kan kunden sedan följa med i realtid vilka varor man har sålt och hur mycket man har förtjänat. En vanlig försäljningsplats kostar 30 euro per vecka om man bokar den via webben. Väggplatserna som har rum för mera prylar är aningen dyrare. Man kan i princip boka en försäljningsplats för hur lång tid som helst, men det vanligaste är att man bokar en plats för två veckor. Karlsson berättar att hon även har kunder som har fortlöpande platser.

Hur mycket kan man förtjäna då?

– Allt från en hundralapp till flera tusen euro, en del förtjänar upp till 1500 euro på två veckor, men då behöver man ofta ha märkeskläder som man säljer.

Grundprincipen är också att allt ska vara rent och helt och försäljningsplatsen ska hållas i ordning. Det är också något som Seesam är känt för.

– Vi har något för alla plånböcker, det finns vanliga kläder, men också lyxkläder för den som är ute efter det. De som följer med, vet nog vad det lönar sig att betala för olika varor.

Många av kunderna kommer från S:t Karins, men också från Pargas, Åbo, Nådendal, Pemar och Pikis. Frida Söderholm är hemma från Västanfjärd och berättar att hon både har sålt och köpt kläder vid Seesam.

– Det är så ljusa och fina utrymmen och allt är prydligt framsatt, dock är det litet för lång väg från Västanfjärd till S:t Karins om man ska sälja kläder, en stor del av vinsten går åt till bensinpengar.

Tema-avdelningen är populär

Populärt är också tema-avdelningen där man just nu hittar olika slag av fortskaffningsmedel som cyklar och sparkcyklar. Temaplatsen ingår i den ordinarie försäljningsplatsen och kostar inget extra. Temat varier beroende på årstid. I december och maj har man så kallade DIY-marknader, då hantverkare får hämta sina föremål till försäljning.

– DIY (gör det själv) -marknaderna har varit mycket populära. Största delen av våra kunder är mammor, men många mor- och farföräldrar och även pappor besöker oss.

Karlsson berättar att en pappa för en vecka sedan besökte Seesam och han tyckte att det var överraskande lätt, även för en pappa, att komma och göra uppköp. Han uppskattade de ordningsamma och ljusa utrymmena och att kläderna och föremålen var fint framsatta med både pris och storlekar på kläderna.

Malin Johansson