Svar på insändare – vastaus muille puolueille

Undertecknad har av en vänlig invånare (i Nagu) blivit informerad om att övriga partigrupper publicerat en insändare i PK, riktad mot Vänsterns fullmäktigegrupp. Bakgrunden är tydligen den kolumn Lotta Laaksonen skrev veckan innan. Själv har jag inte sett den texten (heller) så jag får gissa mig fram. Skulle ha varit mera korrekt om ens någon hade bemödat sig att informera mig om en insändare som författades utan undertecknades vetskap.

Några missförstånd vill jag härmed tillrättalägga:

Sana ”voitelu” on erittäin huonosti valittu sana. Se viittaa jopa rikolliseen toimintaan, ja sellaista ei ole tietääkseni Paraisilla tapahtunut, eikä sellaisesta ole syytä spekuloida, se heittää ikävän (ja väärän) varjon kaupungin ylle. Itse en henkilökohtaisesti ole koskaan tällaista väittänyt. Valtuutetulla on suuri vastuu tekemisistään ja kannanotoistaan!

Kaupungille maksetut koronatuet on maksettu jälkikäteen kun kustannukset ovat jo syntyneet, eikä niitä mitenkään ole voitu ”peukaloida” tai käyttää muihin tarkoituksiin. Tällaistakaan en ole väittänyt. Kaupungin kokonaisbudjetti ja rahankäyttö on asia erikseen, niistä luvuista ja tavoitteista on voitava keskustella asiallisesti, pitkin vuotta.

Att nästan alla kommuner har underbudgeterat sina sotekostnader under många år är sant, men här är Pargas inte värre ”kålsupare” än andra, det är vad man kallar ”maan tapa”. Tyvärr, och det märker vi beslutsfattare mer är väl i välfärdsområdena.

Vänstern hade ingen representant i den nyligen hädangångna social- och hälsovårdsnämnden i Pargas, och inte heller i den nya arbetsgrupp som skall sköta de närbesläktade frågor som blir kvar i stadens regi. Som styrelsemedlem i välfärdsområdet tangerar jag i olika diskussioner och möten nästan dagligen frågor som berör också Pargas stad, men har ganska svårt att ens försöka beakta stadens varierande intressen om jag inte vet vilka de är.

I politiken är det viktigt att låta bli att bränna de broar man kanske behöver redan i morgon. Ju mindre den politiska gruppen är, desto fler broar behövs. Personligen har jag veterligen inte bränt några som helst broar och sitter heller inte i något politiskt hörn. Jag är glad över den positiva allmänna utvecklingen i staden och nystarten 1.1 2023, och vill gärna jobba vidare mot nya mål. Tillsammans med alla andra partigrupper.

God Jul – Hyvää Joulua!

Nina Söderlund

Vänsterns stadsfullmäktigemedlem

Fullmäktige- och styrelsemedlem samt gruppordförande

i välfärdsområdet Varha