Trädgården där träden får ta plats

Den 7 augusti är det dags för den riksomfattande temadagen Öppna trädgårdar. I Sysilax i Pargas bjuder Ritva och Christer in till sin fantastiska trädgård som är en oas med exotiska träd, närmare hundra olika sorter av rhododendron och många andra spännande växter.

Det har precis åskat och regnvattenstunnan vid pensionärsparet Ritva och Christer Blombergs husknut i Sysilax är full. Fukten ångar i julihettan.

– Regnet gjorde gott åt trädgården, säger Ritva och bjuder in till bakgården där vi slår oss ner i pergolan som Christer byggt av krokiga syrengrenar. Den är överväxt av vildvin, manchurisk klematis och vit sidenklematis.

– För att bygga pergolan behövdes inget måttband eller vattenpass, säger han.

Under de 40 år de bott i huset i Sysilaxgränden har de utvecklat den cirka 2000 kvadratmeter stora trädgården till en frodig oas med många olika ”rum”. Cirka 500 kvadratmeter av trädgården har de förvandlat till en rosenträdgård. Där pergolan nu står fanns förr ett potatisland, men för cirka 10 år sedan gav de helt upp odlingen av nyttoväxter. Något som går stick i stäv med dagens trend att satsa på nyttoträdgårdar.

– Vi tröttnade på att odla potatis, den är så billig i butiken, konstaterar Ritva.

De började med att köpa in rhododendronplantor från Mustila, men efter hand tog Christers intresse för att driva fram plantor från frön och sticklingar över. När vi vandrar vidare i trädgården är de flesta växterna vi tittar på, både träd, buskar och perenner, sådana som han drivit upp själv. Ett jobb som kräver ett stort tålamod, eftersom många arter växer långsamt och är känsliga. Christer tycker om att läsa på och fördjupa sig i odlingsvetenskapen. Han är medlem i bland annat Finska rosensällskapet och Dendrologiska sällskapet. Tack vare sitt trädgårdsintresse har de bekantat sig med många andra trädgårdsentusiaster och kan utväxla både kunskap och växter.

– Jord på säck har jag aldrig köpt, den tillverkar vi själva från trädgårdskompost och hästgödsel enligt mitt hemliga recept, säger Christer då vi passerar de stora högarna.

I rosenträdgården har många av rosorna redan blommat över och regnet gått hårt åt de som ännu står i blom. Men har man ett 50-tal sorter av rosor så finns det alltid något som blommar. Christer och Ritva visar runt bland buskarna; här finns Freja från Balsgård, gul Auroraros, den violetta Skedarosen och den skojiga Polkagrisrosen, bara för att nämna några. Alla är rotäkta.

– Lerjorden är idealisk för rosorna som kräver en stark jord, och tycker inte om att ha grannar, säger Christer om vikten att hålla ogräsfritt kring rosornas rötter.

Men för att verkligen upptäcka allt det fina i paret Blombergs trädgård måste man höja blicken rejält. Trädgården är ett mindre arboretum med mängder av mer eller mindre exotiska träd, och det är först då Ritva och Christer börjar peka ut olika stammar som man ser individerna i allt det gröna. Här finns bland annat kaukasisk vingnöt, sibirisk kork, tulpanträd, en hasselnöt med röda blad, olika rödbladiga björkar, kopparlönn, jättetuja, häckpoppel, robinia, grå valnöt, katsura och många olika speciella sorter av magnolia, till exempel junimagnolian med jättestora blad som för tankarna till någon regnskogsväxt. Enligt paret Blomberg har de säkert ett 70-tal olika träd, och närmare 100 olika rhododendronsorter, varav en stor del är odlade från frön.

– Den grå valnöten får stora nötter och man får akta sig så man inte får dem i huvudet, konstaterar Ritva.

Ritva och Christer har under åren som gått besökt många vackra trädgårdar och fått bra idéer av andra.

– Nu är alla välkomna att bekanta sig med vår trädgård och förhoppningsvis få inspiration i sin tur, säger Ritva.

Tuuli Meriläinen

