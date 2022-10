Ett mångkulturellt samhälle borde vara någonting nyttigt och lärorikt för oss alla. Hur blir det då så fel när olika religioner uttrycks på olika sätt. I denna kolumn kommer jag att prata om Islam och specifikt om den klädkod som de väljer att följa. Jag tänker prata om “hijab” som kommer från arabiska och betyder sköld, vilket är en slöja som täcker ens hår, hals och bröst och som bärs offentligt av vissa muslimska kvinnor.

Vad många inte vet är att själva iden med att kvinnan skall täcka för sitt hår kommer från kristendomen och judendomen. Om man läser i de heliga böckerna så borde kristna och judar också använda slöja. Men de gör de inte, de följer inte Guds ord medan muslimer väljer att göra det, så varför är det så fel? Förstås finns det ortodoxa judar och få kristna som kan använda slöja men jag har själv aldrig stött på något sådant. Vad jag dock har stött på är nunnor som är kristna men hör till den katolska kyrkan och de täcker också in sig precis som muslimer. Varför blir det då ett sådant himla liv när en muslimsk kvinna vill täcka in sig men inte när en nunna gör detsamma?

Det finns många muslimska män som klär sig som oss i västvärlden medan kvinnorna följer klädkoden. Detta kan ge en fel bild av Islam. Som om Islam skulle handla om att kontrollera kvinnan medan männen gör som de vill. Inom Islam är män och kvinnor lika mycket värda. Jag har själv träffat på muslimska kvinnor som inte använder slöja och män som väljer att inte klä sig på ett traditionellt sätt, vilket är ok. Vad som folk inte förstår är att inom Islam får man inte tvinga någon till någonting utan alla får bestämma själv hur de väljer att klä sig.

Förstås så fungerar inte detta på alla ställen i världen på grund av kultur och extremism. Det finns och kommer alltid att finnas extremister som får Islam att se ut som en kvinnoförtryckande religion vilket är så långt från sanningen eftersom själva ordet Islam betyder fred. De kvinnor som väljer att klä sig strikt i strävan efter att finna Guds kärlek är starka kvinnor. En kvinna som täcker in sig visar att hon har respekt för sig själv och sin kropp och behöver inte exponera sig inför alla. De vill också visa att de hör till Islam och hijab är som en symbol för deras tro.

Hon vill att människor ska se på henne som en hel människa och inte ett objekt. Från mina egna erfarenheter så får en kvinna som täcker in sig mer respekt än en kvinna som springer ut med ett kort linne och ett par avklippta shorts. Jag kan själv berätta från de gångerna som jag har gått på klubb och haft på mig jeans och en snygg skjorta så har jag varit den mest påklädda av alla kvinnor därinne, inte en gång har en kille tafsat på mig eller flörtat med mig, medan jag har sett hur lättklädda tjejer som dansar blir tafsade på hela tiden. Men som sagt ska kvinnan få klä sig hur hon vill men täcka in sig får hon tydligen inte för då är det förtryck. Våra muslimska kvinnor är starka nog att inte falla för grupptrycket och väljer att behålla sin klädstil och tro trots all negativitet.

Ella Nylund